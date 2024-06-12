https://crimea.ria.ru/20240612/kak-sevastopol-otmechaet-den-rossii-1138052726.html

Как Севастополь отмечает День России

Как Севастополь отмечает День России - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Как Севастополь отмечает День России

В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня России. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, праздник начался церемонией возложения цветов РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T13:27

2024-06-12T13:27

2024-06-12T13:27

севастополь

михаил развожаев

день россии

патриотическое воспитание

общество

праздники и памятные даты

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня России. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, праздник начался церемонией возложения цветов к Мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов.В церемонии участвовали члены правительства Севастополя, депутаты местного заксобрания, руководители федеральных и силовых структур, ветераны и общественники.Затем добровольцы, активисты, молодежь и курсанты Черноморского высшего военно-морского Ордена красной звезды училища имени П.С. Нахимова развернули огромный флаг России на площади перед СевГУ в рамках акции #РодинойГоржусь.В течение дня в севастопольских учреждениях культуры проходят праздничные концерты по случаю Дня России. В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" состоялся тематический праздник, концерт "Шедевры русской музыки", экскурсии, лекции по истории и культуре, творческие мастер-классы. Также все желающие могут принять участие в акции "Письмо солдату" и сделать открытки бойцам СВО.Ранее губернатор поздравил севастопольцев с праздником, отметив важность единства россиян. Он напомнил, что страна в разные периоды переживала много сложных моментов, но именно сплоченность россиян, взаимное уважение к традициям и культурам друг друга, готовность прийти на помощь и защитить тех, кому это нужно, всегда помогали выстоять.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России.В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Севастополь и Крым стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – ПутинВеликая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем РоссииГород-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, день россии, патриотическое воспитание, общество, праздники и памятные даты, новости крыма