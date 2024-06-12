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Как Севастополь отмечает День России - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Как Севастополь отмечает День России
Как Севастополь отмечает День России - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Как Севастополь отмечает День России
В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня России. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, праздник начался церемонией возложения цветов РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T13:27
2024-06-12T13:27
севастополь
михаил развожаев
день россии
патриотическое воспитание
общество
праздники и памятные даты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня России. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, праздник начался церемонией возложения цветов к Мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов.В церемонии участвовали члены правительства Севастополя, депутаты местного заксобрания, руководители федеральных и силовых структур, ветераны и общественники.Затем добровольцы, активисты, молодежь и курсанты Черноморского высшего военно-морского Ордена красной звезды училища имени П.С. Нахимова развернули огромный флаг России на площади перед СевГУ в рамках акции #РодинойГоржусь.В течение дня в севастопольских учреждениях культуры проходят праздничные концерты по случаю Дня России. В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" состоялся тематический праздник, концерт "Шедевры русской музыки", экскурсии, лекции по истории и культуре, творческие мастер-классы. Также все желающие могут принять участие в акции "Письмо солдату" и сделать открытки бойцам СВО.Ранее губернатор поздравил севастопольцев с праздником, отметив важность единства россиян. Он напомнил, что страна в разные периоды переживала много сложных моментов, но именно сплоченность россиян, взаимное уважение к традициям и культурам друг друга, готовность прийти на помощь и защитить тех, кому это нужно, всегда помогали выстоять.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России.В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Севастополь и Крым стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – ПутинВеликая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем РоссииГород-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
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4.7
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севастополь, михаил развожаев, день россии, патриотическое воспитание, общество, праздники и памятные даты, новости крыма
Как Севастополь отмечает День России

В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня России

13:27 12.06.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевПатриотическая акция #РодинойГоржусь в Севастополе
Патриотическая акция #РодинойГоржусь в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня России. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, праздник начался церемонией возложения цветов к Мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов.
В церемонии участвовали члены правительства Севастополя, депутаты местного заксобрания, руководители федеральных и силовых структур, ветераны и общественники.
© Telegram Михаил РазвожаевПразднование Дня России в Севастополе
Празднование Дня России в Севастополе
1 из 5
Празднование Дня России в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПразднование Дня России в Севастополе
Празднование Дня России в Севастополе
2 из 5
Празднование Дня России в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПразднование Дня России в Севастополе
Празднование Дня России в Севастополе
3 из 5
Празднование Дня России в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПразднование Дня России в Севастополе
Празднование Дня России в Севастополе
4 из 5
Празднование Дня России в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПразднование Дня России в Севастополе
Празднование Дня России в Севастополе
5 из 5
Празднование Дня России в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 5
Празднование Дня России в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 5
Празднование Дня России в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 5
Празднование Дня России в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 5
Празднование Дня России в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 5
Празднование Дня России в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Затем добровольцы, активисты, молодежь и курсанты Черноморского высшего военно-морского Ордена красной звезды училища имени П.С. Нахимова развернули огромный флаг России на площади перед СевГУ в рамках акции #РодинойГоржусь.
"Ребята развернули государственный флаг размером 20 на 30 метров. Вместе мы спели гимн страны и гимн нашего города-героя. Огромное чувство гордости испытал за наших ребят, которые ощущают себя частью огромной, могучей страны — России! И это чувство дает нам уверенность в нашей Победе!" - написал губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевПатриотическая акция #РодинойГоржусь в Севастополе
Патриотическая акция #РодинойГоржусь в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Патриотическая акция #РодинойГоржусь в Севастополе
В течение дня в севастопольских учреждениях культуры проходят праздничные концерты по случаю Дня России. В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" состоялся тематический праздник, концерт "Шедевры русской музыки", экскурсии, лекции по истории и культуре, творческие мастер-классы. Также все желающие могут принять участие в акции "Письмо солдату" и сделать открытки бойцам СВО.
Ранее губернатор поздравил севастопольцев с праздником, отметив важность единства россиян. Он напомнил, что страна в разные периоды переживала много сложных моментов, но именно сплоченность россиян, взаимное уважение к традициям и культурам друг друга, готовность прийти на помощь и защитить тех, кому это нужно, всегда помогали выстоять.
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России.В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Севастополь и Крым стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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СевастопольМихаил РазвожаевДень РоссииПатриотическое воспитаниеОбществоПраздники и памятные датыНовости Крыма
 
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