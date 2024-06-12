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Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин
Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин
Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем России. Видео его речи опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T13:14
2024-06-12T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем России. Видео его речи опубликовано на сайте Кремля.Он напомнил, что путь нашего Отечества начинался более тысячи лет назад в Великом Новгороде – Рюриковом городище, Старой Ладоге, Изборске."Здесь колыбель Руси – крупнейшего государства Европы своего времени, объединившего славянские, угро-финские, тюркские и другие племена от Балтики до Черного моря", - напомнил Путин. Он также подчеркнул, что державная мощь Древней Руси развивалась и крепла в величайшие эпохи Московского царства, Российской империи и Советского Союза. И добавил, что во времена сложных и трагических периодов, народ всегда "побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие Отечества".Читайте также на РИА Новости Крым:Великая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем РоссииДень РоссииПутин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ
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владимир путин (политик), россия, день россии, праздники и памятные даты, история, общество, новости
Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин

Путин: граждане отмечают День России с уважением к стране и почитанием заветов предков

13:14 12.06.2024 (обновлено: 13:15 12.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем России. Видео его речи опубликовано на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днем России! Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед", - сказал президент.
Он напомнил, что путь нашего Отечества начинался более тысячи лет назад в Великом Новгороде – Рюриковом городище, Старой Ладоге, Изборске.
"Здесь колыбель Руси – крупнейшего государства Европы своего времени, объединившего славянские, угро-финские, тюркские и другие племена от Балтики до Черного моря", - напомнил Путин.
Он также подчеркнул, что державная мощь Древней Руси развивалась и крепла в величайшие эпохи Московского царства, Российской империи и Советского Союза.
И добавил, что во времена сложных и трагических периодов, народ всегда "побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие Отечества".
"И все эти этапы – одно неразрывное целое с современной Россией. Cчитаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества", - сказал Путин.
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