https://crimea.ria.ru/20240612/rossiya-obedinila-plemena-ot-baltiki-do-chernogo-morya--putin-1138051640.html
Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин
Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин
Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем России. Видео его речи опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T13:14
2024-06-12T13:14
2024-06-12T13:15
владимир путин (политик)
россия
день россии
праздники и памятные даты
история
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0c/1138051524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9aaf7280e2f567d1a0bef1c145f6b982.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем России. Видео его речи опубликовано на сайте Кремля.Он напомнил, что путь нашего Отечества начинался более тысячи лет назад в Великом Новгороде – Рюриковом городище, Старой Ладоге, Изборске."Здесь колыбель Руси – крупнейшего государства Европы своего времени, объединившего славянские, угро-финские, тюркские и другие племена от Балтики до Черного моря", - напомнил Путин. Он также подчеркнул, что державная мощь Древней Руси развивалась и крепла в величайшие эпохи Московского царства, Российской империи и Советского Союза. И добавил, что во времена сложных и трагических периодов, народ всегда "побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие Отечества".Читайте также на РИА Новости Крым:Великая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем РоссииДень РоссииПутин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0c/1138051524_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dabe9a543e814f8b6b49d7830a294154.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, день россии, праздники и памятные даты, история, общество, новости
Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин
Путин: граждане отмечают День России с уважением к стране и почитанием заветов предков
13:14 12.06.2024 (обновлено: 13:15 12.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем России. Видео его речи опубликовано на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днем России! Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед", - сказал президент.
Он напомнил, что путь нашего Отечества начинался более тысячи лет назад в Великом Новгороде – Рюриковом городище, Старой Ладоге, Изборске.
"Здесь колыбель Руси – крупнейшего государства Европы своего времени, объединившего славянские, угро-финские, тюркские и другие племена от Балтики до Черного моря", - напомнил Путин.
Он также подчеркнул, что державная мощь Древней Руси развивалась и крепла в величайшие эпохи Московского царства, Российской империи и Советского Союза.
И добавил, что во времена сложных и трагических периодов, народ всегда "побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие Отечества".
"И все эти этапы – одно неразрывное целое с современной Россией. Cчитаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества", - сказал Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым: