https://crimea.ria.ru/20240612/rossiya-obedinila-plemena-ot-baltiki-do-chernogo-morya--putin-1138051640.html

Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин

Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Россия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин

Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем России. Видео его речи опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T13:14

2024-06-12T13:14

2024-06-12T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем России. Видео его речи опубликовано на сайте Кремля.Он напомнил, что путь нашего Отечества начинался более тысячи лет назад в Великом Новгороде – Рюриковом городище, Старой Ладоге, Изборске."Здесь колыбель Руси – крупнейшего государства Европы своего времени, объединившего славянские, угро-финские, тюркские и другие племена от Балтики до Черного моря", - напомнил Путин. Он также подчеркнул, что державная мощь Древней Руси развивалась и крепла в величайшие эпохи Московского царства, Российской империи и Советского Союза. И добавил, что во времена сложных и трагических периодов, народ всегда "побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие Отечества".Читайте также на РИА Новости Крым:Великая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем РоссииДень РоссииПутин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ

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2024

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владимир путин (политик), россия, день россии, праздники и памятные даты, история, общество, новости