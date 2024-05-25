Гибель мирных крымчан и "просроченный" Зеленский - топ новостей недели
Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым
© ROMAN PILIPEY / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
© ROMAN PILIPEY / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Гибель мирных жителей в Симферопольском районе при атаке ВСУ. Истечение срока полномочий украинского президента Зеленского. Усиление интенсивности ударов по объектам критической инфраструктуры и энергетики Украины. Массовая драка в Симферополе. Жертвы аварий с грузовиками в Крыму. Вредные вещества в море у берегов Севастополя.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.
Атаки на Крым и гибель мирных жителей
На этой неделе ВСУ продолжили обстрелы регионов РФ, в том числе Крыма и Севастополя. В результате ракетной атаки вечером 23 мая в Симферопольском районе Крыма погибли двое случайных прохожих. Удары в это время зафиксированы также на Южном берегу Крыма – в Алуште.
Судьба Харьковской области
18 мая в Минобороны России сообщили об освобождении еще одного, 13-го по счету, населенного пункта в Харьковской области – села Старица в Волчанском районе. Будущее Харьковской области возможно только в составе Российской Федерации, где оно будет светлым, заявил на этой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Просроченный" Зеленский
20 мая истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
Сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, теперь Зеленский стал самозванцем. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.
Энергетика Украины
На этой неделе на Украине были поражены очередные объекты критической инфраструктуры и энергосистемы - по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.
По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, усиление интенсивности ударов по объектам критической инфраструктуры и энергетики Украины связано с комплексной работой ВС РФ по обрушению линии боевого соприкосновения и созданию на Украине санитарной зоны в ответ на обстрелы территорий России.
Массовая драка в Симферополе
В Симферополе, на одной из улиц Старого города на этой неделе произошла массовая драка. Отношение выясняли порядка 15-20 молодых людей. Видеокадры разлетелись по сети Интернет. Полиция изучила запись и начала проверку, ход которой взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
В итоге сотрудники полиции задержали 17 участников потасовки, семь из которых несовершеннолетние, все – жители крымской столицы. Причиной инцидента послужил бытовой конфликт между двумя братьями. Пятерым участникам драки Центральный райсуд Симферополя назначил административный арест на срок от 8 до 13 суток.
Аварии с грузовиками
Более 50 аварий с участием большегрузных авто зарегистрированы в Крыму с января по апрель включительно. В результате этих ДТП погибли 15 человек, еще 47 были травмированы, сообщили на этой неделе в пресс-службе республиканского МВД. Основными причинами аварий стало нарушение водителями правил дорожного движения. В первую очередь это выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона, превышение скорости и ее несоответствие дорожной обстановке.
Вредные вещества в море
Концентрация вредных веществ в морской воде в районе Ушаковой балки в Севастополе превышает предельно допустимые показатели в 60 раз, сообщил 20 мая исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в рамках заседания правительства Севастополя. Превышение связано с застаиванием вод. Качество воды в районе Ушаковой балки мониторит Роспотребнадзор.