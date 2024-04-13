https://crimea.ria.ru/20240413/novyy-plan-zelenskogo-i-mobilizatsiya-na-ukraine-top-novostey-nedeli-1136489484.html

Новый план Зеленского и мобилизация на Украине: топ новостей недели

Новый план Зеленского и мобилизация на Украине: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Новый план Зеленского и мобилизация на Украине: топ новостей недели

Вертолет Ми-24 потерпел крушение у побережья Крыма. Зеленский снова "идет в контрнаступ" и готовится "разрушить Крымский мост". На Украине приняли закон об... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T19:59

2024-04-13T19:59

2024-04-13T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-24 потерпел крушение у побережья Крыма. Зеленский снова "идет в контрнаступ" и готовится "разрушить Крымский мост". На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации. Контртеррористическая операция в Нальчике. Экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО. В Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии. Обрушение фуникулера в Турции. Ракетный удар нанесен по Луганску. В Севастополе приезжий осквернил Вечный огонь.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Крушение вертолета у КрымаРанним утром 10 апреля российский вертолет Ми-24 при выполнении планового полета потерпел крушение над Черным морем у западного побережья Крыма. Предварительная причина крушения – отказ авиатехники. Других подробностей не сообщалось."Контрнаступ" Зеленского9 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию Bild, что Украина разработала план "нового контрнаступления". Он заверил, что "Киев победит, поскольку альтернатив нет", но при этом не смог "этого обещать и назвать дату". По словам украинского лидера, новый план включает в себя "разрушение Крымского моста".По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, профессора Алексея Подберезкина, заявления о новом "контрнаступе" несостоятельны, поскольку даже в случае выделения американской помощи ВСУ не способны к продолжительному сопротивлению на фоне многократного военного превосходства России и неспособности западного ВПК быстро наладить производство боеприпасов. Мобилизация на УкраинеВерховная рада Украины в четверг приняла в окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. Законопроект был принят в первом чтении в феврале, ко второму чтению в него внесли ряд поправок. В частности, исключен пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания, покинуть территорию Украины без военного билета будет невозможно. Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование . Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе. Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав. Режим КТО в НальчикеРежим КТО был введен утром 11 апреля на части территорий городского округа Нальчик и Черкеского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Спецназ ФСБ заблокировал подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика, бандиты открыли огонь после предложения сдаться властям. В ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, уничтожены. Они планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики. Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет. Новосельская и СВООсужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации, сообщил на этой неделе член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслан Хасавов. По его словам, Новосельская подала заявление еще три месяца назад и надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время.Прабабушки и прадедушкиКрымским прабабушкам и прадедушкам на треть увеличат доплату к пенсии за правнуков, которые находятся у них на иждивении, сообщили на этой неделе в региональном отделении Социального фонда РФ. Повышение выплат коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе 18 лет, которые обучаются очно (но не дольше, чем до 23 лет), а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства. Увеличение фиксированной выплаты устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи или инвалида с детства, но не более, чем на трех человек. Для перерасчета нужно подать заявление в любую клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Республике Крым, МФЦ или через портал Госуслуг. Трагедия в АнтальеВ пятницу часть опоры фуникулера в Антальи оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее. Находившиеся внутри люди упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, есть раненые. Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы люди.В субботу была завершена спасательная операция. По факту трагедии задержаны 13 подозреваемых. Предварительной причиной случившегося могли стать нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия.Удар по ЛуганскуВ субботу несколько жилых домов, а также гражданское предприятие в Луганске попали под ракетный обстрел со стороны ВСУ. Враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где планировалось в скором времени запустить производство.В результате атаки ранены семь сотрудников машиностроительного завода и два мирных жителя, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Осквернение Вечного огня в СевастополеВ пятницу, 12 апреля, 36-летний житель соседнего региона в нетрезвом состоянии осквернил Мемориал Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Мужчина был оперативно задержан и доставлен в следственное подразделение. В Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю сообщили о возбуждении уголовного дела. В ходе допроса мужчина признал свою вину. В субботу он был заключен под стражу.

https://crimea.ria.ru/20240411/ugrozy-zelenskogo-krymu-dokazyvayut-pravilnost-resheniya-ob-svo---kreml-1136473707.html

https://crimea.ria.ru/20240412/v-kieve-sdelali-otkrovennoe-priznanie-o-demobilizatsii-v-vsu-1136503336.html

https://crimea.ria.ru/20240413/13-chelovek-zaderzhany-posle-tragedii-na-funikulere-v-turtsii-1136532544.html

https://crimea.ria.ru/20240413/oskvernivshiy-vechnyy-ogon-v-sevastopole-zaklyuchen-pod-strazhu---sledkom-1136531325.html

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