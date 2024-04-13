Новый план Зеленского и мобилизация на Украине: топ новостей недели
Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым
19:59 13.04.2024 (обновлено: 20:05 13.04.2024)
© AP Photo LIBKOSУкраинские солдаты едут на БТР
© AP Photo LIBKOS
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-24 потерпел крушение у побережья Крыма. Зеленский снова "идет в контрнаступ" и готовится "разрушить Крымский мост". На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации. Контртеррористическая операция в Нальчике. Экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО. В Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии. Обрушение фуникулера в Турции. Ракетный удар нанесен по Луганску. В Севастополе приезжий осквернил Вечный огонь.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.
Крушение вертолета у Крыма
Ранним утром 10 апреля российский вертолет Ми-24 при выполнении планового полета потерпел крушение над Черным морем у западного побережья Крыма. Предварительная причина крушения – отказ авиатехники. Других подробностей не сообщалось.
"Контрнаступ" Зеленского
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию Bild, что Украина разработала план "нового контрнаступления". Он заверил, что "Киев победит, поскольку альтернатив нет", но при этом не смог "этого обещать и назвать дату". По словам украинского лидера, новый план включает в себя "разрушение Крымского моста".
По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, профессора Алексея Подберезкина, заявления о новом "контрнаступе" несостоятельны, поскольку даже в случае выделения американской помощи ВСУ не способны к продолжительному сопротивлению на фоне многократного военного превосходства России и неспособности западного ВПК быстро наладить производство боеприпасов.
Мобилизация на Украине
Верховная рада Украины в четверг приняла в окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. Законопроект был принят в первом чтении в феврале, ко второму чтению в него внесли ряд поправок. В частности, исключен пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания, покинуть территорию Украины без военного билета будет невозможно.
Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование . Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе. Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав.
12 апреля, 10:45В Киеве сделали откровенное признание о демобилизации в ВСУ
Режим КТО в Нальчике
Режим КТО был введен утром 11 апреля на части территорий городского округа Нальчик и Черкеского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Спецназ ФСБ заблокировал подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика, бандиты открыли огонь после предложения сдаться властям.
В ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, уничтожены. Они планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики. Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет.
Новосельская и СВО
Осужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации, сообщил на этой неделе член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслан Хасавов. По его словам, Новосельская подала заявление еще три месяца назад и надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время.
Прабабушки и прадедушки
Крымским прабабушкам и прадедушкам на треть увеличат доплату к пенсии за правнуков, которые находятся у них на иждивении, сообщили на этой неделе в региональном отделении Социального фонда РФ.
Повышение выплат коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе 18 лет, которые обучаются очно (но не дольше, чем до 23 лет), а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства. Увеличение фиксированной выплаты устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи или инвалида с детства, но не более, чем на трех человек. Для перерасчета нужно подать заявление в любую клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Республике Крым, МФЦ или через портал Госуслуг.
Трагедия в Анталье
В пятницу часть опоры фуникулера в Антальи оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее. Находившиеся внутри люди упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, есть раненые. Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы люди.
В субботу была завершена спасательная операция. По факту трагедии задержаны 13 подозреваемых. Предварительной причиной случившегося могли стать нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия.
Удар по Луганску
В субботу несколько жилых домов, а также гражданское предприятие в Луганске попали под ракетный обстрел со стороны ВСУ. Враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где планировалось в скором времени запустить производство.
В результате атаки ранены семь сотрудников машиностроительного завода и два мирных жителя, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Осквернение Вечного огня в Севастополе
В пятницу, 12 апреля, 36-летний житель соседнего региона в нетрезвом состоянии осквернил Мемориал Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Мужчина был оперативно задержан и доставлен в следственное подразделение. В Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю сообщили о возбуждении уголовного дела. В ходе допроса мужчина признал свою вину. В субботу он был заключен под стражу.