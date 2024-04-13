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13 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции
13 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции - РИА Новости Крым, 13.04.2024
13 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции
По предварительным данным, причиной трагедии стала коррозия металлических конструкций или нехватка крепежных элементов, сообщил в субботу министр юстиции Йылмаз РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T19:20
2024-04-13T19:20
2024-04-13T19:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. После аварии на фуникулере в турецкой Анталье задержаны 13 подозреваемых. По предварительным данным, причиной трагедии стала коррозия металлических конструкций или нехватка крепежных элементов, сообщил в субботу министр юстиции Йылмаз Тунч.В пятницу часть опоры фуникулера оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее. Находившиеся внутри люди упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, есть раненые. Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы люди.К вечеру субботы спасатели завершили эвакуацию всех 174 человек, застрявших в кабинках. Они провели в кабинках почти сутки.По данным Тунча, пострадали в общей сложности 17 человек. Министр юстиции добавил, что по результатам предварительной проверки установлено отсутствие плана эвакуации на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании.Мэр Антальи Мухиттин Беджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные проверки.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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турция, анталья, происшествия, канатная дорога, в мире, общество, новости
13 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции
После смертельной трагедии на фуникулере в Турции задержаны 13 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. После аварии на фуникулере в турецкой Анталье задержаны 13 подозреваемых. По предварительным данным, причиной трагедии стала коррозия металлических конструкций или нехватка крепежных элементов, сообщил в субботу министр юстиции Йылмаз Тунч.
В пятницу часть опоры фуникулера оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее. Находившиеся внутри люди упали с высоты. В результате происшествия погиб
один человек, есть раненые. Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы люди.
К вечеру субботы спасатели завершили эвакуацию всех 174 человек, застрявших в кабинках. Они провели в кабинках почти сутки.
По данным Тунча, пострадали в общей сложности 17 человек. Министр юстиции добавил, что по результатам предварительной проверки установлено отсутствие плана эвакуации на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании.
"Выданы ордера на задержание 13 человек, среди них сотрудники фирмы-эксплуатанта, а также фирмы, отвечающей за техническое обслуживание системы. В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия. Опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов", — цитирует министра РИА Новости.
Мэр Антальи Мухиттин Беджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные проверки.