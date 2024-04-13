https://crimea.ria.ru/20240413/13-chelovek-zaderzhany-posle-tragedii-na-funikulere-v-turtsii-1136532544.html

13 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции

13 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции - РИА Новости Крым, 13.04.2024

13 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции

По предварительным данным, причиной трагедии стала коррозия металлических конструкций или нехватка крепежных элементов, сообщил в субботу министр юстиции Йылмаз РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T19:20

2024-04-13T19:20

2024-04-13T19:20

турция

анталья

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. После аварии на фуникулере в турецкой Анталье задержаны 13 подозреваемых. По предварительным данным, причиной трагедии стала коррозия металлических конструкций или нехватка крепежных элементов, сообщил в субботу министр юстиции Йылмаз Тунч.В пятницу часть опоры фуникулера оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее. Находившиеся внутри люди упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, есть раненые. Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы люди.К вечеру субботы спасатели завершили эвакуацию всех 174 человек, застрявших в кабинках. Они провели в кабинках почти сутки.По данным Тунча, пострадали в общей сложности 17 человек. Министр юстиции добавил, что по результатам предварительной проверки установлено отсутствие плана эвакуации на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании.Мэр Антальи Мухиттин Беджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные проверки.

турция

анталья

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, анталья, происшествия, канатная дорога, в мире, общество, новости