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Жуткая авария фуникулера в Турции: людей с высоты спасают альпинисты
Жуткая авария фуникулера в Турции: людей с высоты спасают альпинисты - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Жуткая авария фуникулера в Турции: людей с высоты спасают альпинисты
Спасателям удалось эвакуировать 98 из 184 человек, застрявших в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье, сообщил в субботу министр внутренних дел РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T08:39
2024-04-13T08:39
2024-04-13T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Спасателям удалось эвакуировать 98 из 184 человек, застрявших в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье, сообщил в субботу министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Часть опоры фуникулера оторвалась в пятницу и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, пострадали десять, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Движение было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы 184 человека. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате аварии на фуникулере, заявили РИА Новости в дипмиссии."К 7.15 (время совпадает с мск) спасатели эвакуировали 98 человек из 15 оказавшихся подвешенными кабинок", - написал министр в соцсети X.Как заявил министр юстиции Йылмаз Тунч, ведется расследование. На помощь застрявшим на фуникулере направлены альпинисты и вертолеты, в спасательной операции задействованы 350 человек. Министерство обороны Турции сообщило, что направило транспортный самолет С-130 на помощь спасателям.
https://crimea.ria.ru/20240412/lyudi-zavisli-na-vysote-kabinka-funikulera-rukhnula-v-turetskoy-antale--1136514326.html
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турция, происшествия, анталья, канатная дорога, новости, в мире
Жуткая авария фуникулера в Турции: людей с высоты спасают альпинисты
Спасатели эвакуировали почти 100 человек после аварии на фуникулере в Анталье
08:39 13.04.2024 (обновлено: 08:53 13.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Спасателям удалось эвакуировать 98 из 184 человек, застрявших в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье, сообщил в субботу министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Часть опоры фуникулера оторвалась в пятницу и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри упали с высоты.
В результате происшествия погиб один человек, пострадали десять, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Движение было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы 184 человека. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате аварии на фуникулере, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"К 7.15 (время совпадает с мск) спасатели эвакуировали 98 человек из 15 оказавшихся подвешенными кабинок", - написал министр в соцсети X.
В операции участвуют семь вертолетов, 543 человека, один военный самолет-транспортник, сообщил Ерликая.
Как заявил министр юстиции Йылмаз Тунч, ведется расследование. На помощь застрявшим на фуникулере направлены альпинисты и вертолеты, в спасательной операции задействованы 350 человек.
Министерство обороны Турции сообщило, что направило транспортный самолет С-130 на помощь спасателям.