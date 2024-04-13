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Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску
Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску
Семь сотрудников машиностроительного завода и два мирных жителя ранены в результате ракетной атаки украинский боевиков на Луганск. Об этом сообщил глава ЛНР... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T17:33
2024-04-13T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Семь сотрудников машиностроительного завода и два мирных жителя ранены в результате ракетной атаки украинский боевиков на Луганск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. В субботу несколько жилых домов, а также гражданское предприятие в Луганске попали под ракетный обстрел со стороны ВСУ. По данным Пасечника, враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где планировалось в скором времени запустить производство.Он отметил, что на данный момент сотрудники администрации города оценивают ущерб. И заверил, что всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь. Читайте также на РИА Новости Крым:Офицер пресс-центра Минобороны погиб при атаке боевиков на журналистовДетей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыПосле смертельного подрыва авто чиновника в ЛНР возбуждено дело о теракте
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луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску

При ракетном ударе ВСУ по Луганску пострадали девять человек - Пасечник

17:33 13.04.2024 (обновлено: 17:35 13.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Семь сотрудников машиностроительного завода и два мирных жителя ранены в результате ракетной атаки украинский боевиков на Луганск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
В субботу несколько жилых домов, а также гражданское предприятие в Луганске попали под ракетный обстрел со стороны ВСУ. По данным Пасечника, враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где планировалось в скором времени запустить производство.
"В результате сегодняшнего ракетного удара ВСУ по Луганску пострадали девять человек. Среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на данный момент сотрудники администрации города оценивают ущерб. И заверил, что всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.
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ЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНовости
 
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