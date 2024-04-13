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Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску

Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску

Семь сотрудников машиностроительного завода и два мирных жителя ранены в результате ракетной атаки украинский боевиков на Луганск. Об этом сообщил глава ЛНР... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T17:33

2024-04-13T17:33

2024-04-13T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Семь сотрудников машиностроительного завода и два мирных жителя ранены в результате ракетной атаки украинский боевиков на Луганск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. В субботу несколько жилых домов, а также гражданское предприятие в Луганске попали под ракетный обстрел со стороны ВСУ. По данным Пасечника, враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где планировалось в скором времени запустить производство.Он отметил, что на данный момент сотрудники администрации города оценивают ущерб. И заверил, что всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь. Читайте также на РИА Новости Крым:Офицер пресс-центра Минобороны погиб при атаке боевиков на журналистовДетей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыПосле смертельного подрыва авто чиновника в ЛНР возбуждено дело о теракте

луганск

луганская народная республика (лнр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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