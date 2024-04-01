https://crimea.ria.ru/20240401/posle-smertelnogo-podryva-avto-chinovnika-v-lnr-vozbuzhdeno-delo-o-terakte-1136196386.html

После смертельного подрыва авто чиновника в ЛНР возбуждено дело о теракте

После смертельного подрыва авто чиновника в ЛНР возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 01.04.2024

После смертельного подрыва авто чиновника в ЛНР возбуждено дело о теракте

После гибели заместителя руководителя государственного учреждения Луганской Народной Республики "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерия... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T17:18

2024-04-01T17:18

2024-04-01T17:18

луганская народная республика (лнр)

следственное управление следственного комитета россии по лнр

происшествия

теракт

взрыв

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. После гибели заместителя руководителя государственного учреждения Луганской Народной Республики "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерия Чайки возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщает Следственное управление следственного комитета России по ЛНР.В понедельник, 1 апреля, возле Старобельского факультета (филиала) Липецкого государственного педагогического университета был совершен подрыв машины, в которой находился Валерий Чайка. Он погиб."Следственным управлением СК России по ЛНР по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.Детальный осмотр места происшествия проводят следователи, криминалисты СУ СК по ЛНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России.В начале марта в городе Кировск ЛНР произошла другая трагедия: в поселке Донецкий на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан республики. Погибли пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в КрымуГотовившего теракт украинского агента задержали в ИжевскеГотовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), следственное управление следственного комитета россии по лнр, происшествия, теракт, взрыв, новые регионы россии, новости