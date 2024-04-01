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В ЛНР в результате подрыва авто погиб местный чиновник - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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В ЛНР в результате подрыва авто погиб местный чиновник
В ЛНР в результате подрыва авто погиб местный чиновник - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В ЛНР в результате подрыва авто погиб местный чиновник
Заместитель руководителя государственного учреждения Луганской Народной Республики "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб при... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T16:11
2024-04-01T16:13
луганская народная республика (лнр)
происшествия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Заместитель руководителя государственного учреждения Луганской Народной Республики "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб при взрыве автомобиля, сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев.Ранее сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданина Украины по подозрению в организации теракта на территории региона. По заданию военной разведки Украины он планировал совершить теракты в отношении представителей органов государственной власти, а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.В начале марта в ЛНР подорвался на мине автобус с пассажирами, погибли пять человек, еще трое получили ранения.В марте в Крыму задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб планировала с помощью "коктейля Молотова" поджечь релейный шкаф, чтобы нарушить военные перевозки.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержанииГотовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныГотовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), происшествия, новые регионы россии, новости, взрыв
В ЛНР в результате подрыва авто погиб местный чиновник

В ЛНР при взрыве авто погиб замглавы Центра по обслуживанию образовательных организаций

16:11 01.04.2024 (обновлено: 16:13 01.04.2024)
 
© РИА НовостиСкорая помощь в ЛНР
Скорая помощь в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Заместитель руководителя государственного учреждения Луганской Народной Республики "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб при взрыве автомобиля, сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев.
"1 апреля в 13.30 возле Старобельского факультета (филиала) Липецкого государственного педагогического университета был совершен подрыв машины. В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Чайка Валерий Григорьевич", - написал Чернев в своем Telegram-канале.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданина Украины по подозрению в организации теракта на территории региона. По заданию военной разведки Украины он планировал совершить теракты в отношении представителей органов государственной власти, а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
В начале марта в ЛНР подорвался на мине автобус с пассажирами, погибли пять человек, еще трое получили ранения.
В марте в Крыму задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб планировала с помощью "коктейля Молотова" поджечь релейный шкаф, чтобы нарушить военные перевозки.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияНовые регионы РоссииНовостиВзрыв
 
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