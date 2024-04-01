https://crimea.ria.ru/20240401/v-lnr-v-rezultate-podryva-avto-pogib-mestnyy-chinovnik-1136194643.html

В ЛНР в результате подрыва авто погиб местный чиновник

В ЛНР в результате подрыва авто погиб местный чиновник - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В ЛНР в результате подрыва авто погиб местный чиновник

Заместитель руководителя государственного учреждения Луганской Народной Республики "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб при... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T16:11

2024-04-01T16:11

2024-04-01T16:13

луганская народная республика (лнр)

происшествия

новые регионы россии

новости

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Заместитель руководителя государственного учреждения Луганской Народной Республики "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб при взрыве автомобиля, сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев.Ранее сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданина Украины по подозрению в организации теракта на территории региона. По заданию военной разведки Украины он планировал совершить теракты в отношении представителей органов государственной власти, а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.В начале марта в ЛНР подорвался на мине автобус с пассажирами, погибли пять человек, еще трое получили ранения.В марте в Крыму задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб планировала с помощью "коктейля Молотова" поджечь релейный шкаф, чтобы нарушить военные перевозки.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержанииГотовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныГотовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), происшествия, новые регионы россии, новости, взрыв