https://crimea.ria.ru/20240328/gotovil-terakt-v-khersonskoy-oblasti-fsb-zaderzhala-grazhdanina-ukrainy-1136114772.html

Готовил теракт в Херсонской области: ФСБ задержала гражданина Украины

Готовил теракт в Херсонской области: ФСБ задержала гражданина Украины - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Готовил теракт в Херсонской области: ФСБ задержала гражданина Украины

В Херсонской области задержан гражданин Украины по подозрению в организации теракта на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T16:11

2024-03-28T16:11

2024-03-28T16:13

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан гражданин Украины по подозрению в организации теракта на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.По информации спецслужб, задержанный был завербован сотрудником ГУР МО Украины в августе 2022 года. Под его руководством он обучился минно-взрывному делу. Теракты планировал совершить в отношении представителей органов государственной власти, а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Обвиняемый находится под стражей.Также в четверг стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержанииАгент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянина

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алешки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, новости, украина, происшествия, теракт, алешки