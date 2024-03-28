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Готовил теракт в Херсонской области: ФСБ задержала гражданина Украины - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Готовил теракт в Херсонской области: ФСБ задержала гражданина Украины
Готовил теракт в Херсонской области: ФСБ задержала гражданина Украины - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Готовил теракт в Херсонской области: ФСБ задержала гражданина Украины
В Херсонской области задержан гражданин Украины по подозрению в организации теракта на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T16:11
2024-03-28T16:13
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
новости
украина
происшествия
теракт
алешки
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан гражданин Украины по подозрению в организации теракта на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.По информации спецслужб, задержанный был завербован сотрудником ГУР МО Украины в августе 2022 года. Под его руководством он обучился минно-взрывному делу. Теракты планировал совершить в отношении представителей органов государственной власти, а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Обвиняемый находится под стражей.Также в четверг стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержанииАгент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянина
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, новости, украина, происшествия, теракт, алешки
Готовил теракт в Херсонской области: ФСБ задержала гражданина Украины

ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта в Херсонской области

16:11 28.03.2024 (обновлено: 16:13 28.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан гражданин Украины по подозрению в организации теракта на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.
"УФСБ России по Херсонской области пресечена преступная деятельность жителя города Алешки, гражданина Украины 1991 года рождения, причастного к подготовке совершения диверсионно-террористических актов на территории региона… В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины производства США (M18A1 "Клеймор"), доработанные под дистанционный подрыв, а также средства их инициирования", - говорится в сообщении.
По информации спецслужб, задержанный был завербован сотрудником ГУР МО Украины в августе 2022 года. Под его руководством он обучился минно-взрывному делу. Теракты планировал совершить в отношении представителей органов государственной власти, а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Обвиняемый находится под стражей.
Также в четверг стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе террористический акт.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Херсонская областьНовостиУкраинаПроисшествияТерактАлешки
 
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