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Главное за день: 27 марта - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Главное за день: 27 марта
Главное за день: 27 марта - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Главное за день: 27 марта
Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 140 человек. Армия России продолжает уничтожать врага в зоне спецоперации. ВСУ продолжают... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T22:57
2024-03-27T22:57
главное за день
новости
"крокус сити холл"
михаил мурашко
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
белгородская область
херсонская область
белгород
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 140 человек. Армия России продолжает уничтожать врага в зоне спецоперации. ВСУ продолжают атаки на мирные российские регионы. Генический порт на Азовском море планируют восстановить. На Украине продолжают переименование городов и сел в рамках закона о "декоммунизации".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Жертвы теракта в "Крокус Сити Холле"Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 143 человек. В больнице скончался еще один мужчина, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Среди погибших во время теракта – двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова. По данным СК, к этому времени опознаны 84 тела погибших при теракте, среди них пятеро детей и подростков.При этом из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе". Как сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, в больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро детей, один из них в крайне тяжелом состоянии. Успехи Армии РоссииРоссийские военные за сутки улучшили положение по переднему краю и отразили 12 контратак противника на Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. За сутки в зоне проведения СВО уничтожены более 20 единиц техники, в том числе станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, гаубицы М777 и М198 производства США и склад с боеприпасами. Потери противника составили 595 боевиков. Более 200 беспилотников и 20 реактивных снарядов Himars и Vampire сбиты за сутки российской системой противовоздушной обороны. Удары по мирным регионам РФВ ночь на 27 марта ВСУ снова атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire, силы ПВО сбили 18 снарядов. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина, она госпитализирована, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также в среду боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранения получила пожилая женщина в поселке Алешки. Два человека погибли и двое ранены в результате атаки ВСУ по Горловке и Красным Партизанам в Донецкой Народной Республике."Декомунизация" на УкраинеКомитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование пяти городов и 104 сел в рамках действующего в стране закона о "декоммунизации". Например, город Южный в Одесской области переименуют в Порт-Аненталь, а село Надеждовка – в Шампань. Такие переименования и придание населенным пунктам немецких и французских названий говорит о том, что киевский режим уже готовится встречать солдат Франции и ФРГ, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.Генический морской торговый портГенический морской торговый порт на Азовском море, остановленный еще в 90-х годах, будут восстанавливать, сообщил в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он напомнил, что Азовское море теперь внутреннее море России, а потому ему требуется разветвленная портовая сеть. Также в планах – строительство новых очистных сооружений на побережье, что необходимо для расширения сети рекреационных заведений – домов отдыха, пансионатов и туристических баз.
https://crimea.ria.ru/20240327/zapad-vtyagivaet-interpol-v-politicheskuyu-igru-protiv-rossii--mid-1136082453.html
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белгород
украина
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главное за день, новости, "крокус сити холл", михаил мурашко, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, белгородская область, херсонская область, белгород, украина, декоммунизация, мария захарова, геническ, владимир сальдо
Главное за день: 27 марта

Главные события и заявления среды, 27 марта

22:57 27.03.2024
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 140 человек. Армия России продолжает уничтожать врага в зоне спецоперации. ВСУ продолжают атаки на мирные российские регионы. Генический порт на Азовском море планируют восстановить. На Украине продолжают переименование городов и сел в рамках закона о "декоммунизации".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Жертвы теракта в "Крокус Сити Холле"

Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 143 человек. В больнице скончался еще один мужчина, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Среди погибших во время теракта – двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова. По данным СК, к этому времени опознаны 84 тела погибших при теракте, среди них пятеро детей и подростков.
При этом из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе". Как сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, в больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро детей, один из них в крайне тяжелом состоянии.
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Успехи Армии России

Российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю и отразили 12 контратак противника на Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. За сутки в зоне проведения СВО уничтожены более 20 единиц техники, в том числе станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, гаубицы М777 и М198 производства США и склад с боеприпасами. Потери противника составили 595 боевиков. Более 200 беспилотников и 20 реактивных снарядов Himars и Vampire сбиты за сутки российской системой противовоздушной обороны.
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Удары по мирным регионам РФ

В ночь на 27 марта ВСУ снова атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire, силы ПВО сбили 18 снарядов. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина, она госпитализирована, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также в среду боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранения получила пожилая женщина в поселке Алешки. Два человека погибли и двое ранены в результате атаки ВСУ по Горловке и Красным Партизанам в Донецкой Народной Республике.
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"Декомунизация" на Украине

Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование пяти городов и 104 сел в рамках действующего в стране закона о "декоммунизации". Например, город Южный в Одесской области переименуют в Порт-Аненталь, а село Надеждовка – в Шампань. Такие переименования и придание населенным пунктам немецких и французских названий говорит о том, что киевский режим уже готовится встречать солдат Франции и ФРГ, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Восстановление энергообъектов на Украине займет 2-2,5 года

Генический морской торговый порт

Генический морской торговый порт на Азовском море, остановленный еще в 90-х годах, будут восстанавливать, сообщил в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он напомнил, что Азовское море теперь внутреннее море России, а потому ему требуется разветвленная портовая сеть. Также в планах – строительство новых очистных сооружений на побережье, что необходимо для расширения сети рекреационных заведений – домов отдыха, пансионатов и туристических баз.
Расширение подъездных путей
Вчера, 16:55
В Херсонской области начали ремонт трассы вдоль Черного моря
 
Главное за деньНовости"Крокус Сити Холл"Михаил МурашкоВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФБелгородская областьХерсонская областьБелгородУкраинаДекоммунизацияМария ЗахароваГеническВладимир Сальдо
 
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