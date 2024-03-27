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Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось
МЧС России сообщает о 143 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Соответствующий список опубликован в среду на официальном сайте ведомства. РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T20:23
2024-03-27T20:31
"крокус сити холл"
теракт
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. МЧС России сообщает о 143 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Соответствующий список опубликован в среду на официальном сайте ведомства.Как сообщают в министерстве, список из 143 фамилий предварительный, составленный по данным Минздрава России по состоянию на 20:15 27 марта."Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований", – уточняется на сайте МЧС.Ранее в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал об увеличении числа погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" до 140 человек. Среди погибших во время теракта – двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова. По данным СК, к этому времени опознаны 84 тела погибших при теракте, среди них пятеро детей и подростков.При этом из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе". Как сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, в больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро детей, один из них в крайне тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБСотрудники "Крокус Сити Холла" награждены медалями за спасение людейАварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены
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РИА Новости Крым
1
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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"крокус сити холл", теракт, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось

Количество жертв теракта в "Крокус Сити холле" увеличилось до 143 человек

20:23 27.03.2024 (обновлено: 20:31 27.03.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. МЧС России сообщает о 143 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Соответствующий список опубликован в среду на официальном сайте ведомства.
Как сообщают в министерстве, список из 143 фамилий предварительный, составленный по данным Минздрава России по состоянию на 20:15 27 марта.
"Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований", – уточняется на сайте МЧС.
Ранее в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал об увеличении числа погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" до 140 человек. Среди погибших во время теракта – двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова. По данным СК, к этому времени опознаны 84 тела погибших при теракте, среди них пятеро детей и подростков.
При этом из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе". Как сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, в больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро детей, один из них в крайне тяжелом состоянии.
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