https://crimea.ria.ru/20240327/chislo-zhertv-terakta-v-krokus-siti-kholle-uvelichilos-1136087900.html

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось

МЧС России сообщает о 143 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Соответствующий список опубликован в среду на официальном сайте ведомства. РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T20:23

2024-03-27T20:23

2024-03-27T20:31

"крокус сити холл"

теракт

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136087968_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_4931fd40048a8b5bad5d429055c38fbd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. МЧС России сообщает о 143 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Соответствующий список опубликован в среду на официальном сайте ведомства.Как сообщают в министерстве, список из 143 фамилий предварительный, составленный по данным Минздрава России по состоянию на 20:15 27 марта."Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований", – уточняется на сайте МЧС.Ранее в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал об увеличении числа погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" до 140 человек. Среди погибших во время теракта – двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова. По данным СК, к этому времени опознаны 84 тела погибших при теракте, среди них пятеро детей и подростков.При этом из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе". Как сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, в больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро детей, один из них в крайне тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБСотрудники "Крокус Сити Холла" награждены медалями за спасение людейАварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", теракт, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости