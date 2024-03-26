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Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены
Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены
МЧС РФ завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T16:36
2024-03-26T16:41
"крокус сити холл"
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. МЧС РФ завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле", сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что всего спасателями было разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций."Обследование завалов проводили с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда Центроспас и центра "Лидер". Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции", - добавляется в сообщении.Как рассказали в МЧС, всего в аварийно-спасательных работах на месте было задействовано более 1000 человек и свыше 300 единиц техники.Теракт в "крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"Шклярский выразил соболезнования близким жертв теракта в "Крокусе"В "Крокусе" во время теракта погиб житель Крыма
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"крокус сити холл", мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия
Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены

МЧС РФ завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле"- ведомство

16:36 26.03.2024 (обновлено: 16:41 26.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. МЧС РФ завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в "Крокусе". Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего спасателями было разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций.
"Обследование завалов проводили с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда Центроспас и центра "Лидер". Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции", - добавляется в сообщении.
Как рассказали в МЧС, всего в аварийно-спасательных работах на месте было задействовано более 1000 человек и свыше 300 единиц техники.

Теракт в "крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
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В "Крокусе" во время теракта погиб житель Крыма
 
"Крокус Сити Холл"МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиРоссия
 
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