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Сотрудники "Крокус Сити Холла" награждены медалями за спасение людей
Сотрудники "Крокус Сити Холла" награждены медалями за спасение людей - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Сотрудники "Крокус Сити Холла" награждены медалями за спасение людей
Общественная палата РФ наградила медалями "За заслуги перед обществом" работников "Крокус Сити Холла", которые самоотверженно спасали людей во время теракта 22... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T20:32
2024-03-26T20:32
2024-03-26T20:34
"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Общественная палата РФ наградила медалями "За заслуги перед обществом" работников "Крокус Сити Холла", которые самоотверженно спасали людей во время теракта 22 марта. Заслуженные награды были вручены Артему Донскому, Исламу Халилову, Софии Мейер и Алексею Осанушкову, сообщает Telegram-канал ОП.Медали героям вручила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, которая отметила человечность и отвагу героев.14-летний Артем Донской и 15-летний Ислам Халилов подрабатывали в гардеробе "Крокус Сити Холла". Когда началась стрельба, они показывали людям путь к эвакуационным выходам.Администратор VIP-ложи София Мейер, действуя по инструкции, сначала забаррикадировала входы и выходы. Почувствовав запах гари, они вывела из зала около 40 человек. Об этом рассказал в своих соцсетях один из спасенных девушкой – актер Сергей Светлаков."Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла – София Мейер. Спасибо ей! Она герой", – написал актер.Охранник Алексей Осанушков перед началом концерта стоял у рамок металлоискателя. Когда начались выстрелы, он открыл помещение для сотрудников и почти насильно затолкал туда всех, кто был возле рамок. Тем самым он спас около сотни людей.В ОП хотят рассказать о каждой такой истории, чтобы люди знали о героях и верили в добро, говорится в сообщении.Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил почетными грамотами военнослужащих группировки прикрытия госграницы, в составе которой бойцы полка "АХМАТ-Россия", отличившиеся в ходе задержания террористов."Спасибо за службу нашему народу и стране!" – написал губернатор в своем Telegram-канале22 марта перед концертом группы "Пикник" в концертном зале "Крокус Сити Холл" началась стрельба и пожар. Четверо боевиков расстреливали людей из боевого оружия. В результате происшествия, по последним данным, погибли 137 человек, еще 180 получили травмы разной степени тяжести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершеныФСБ: террористов из "Крокуса" хотели встретить на Украине как героевСпецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокусе" – директор ФСБ
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Сотрудники "Крокус Сити Холла" награждены медалями за спасение людей
Четверых сотрудников "Крокус Сити Холла" наградили медалями за спасение людей
20:32 26.03.2024 (обновлено: 20:34 26.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Общественная палата РФ наградила медалями "За заслуги перед обществом" работников "Крокус Сити Холла", которые самоотверженно спасали людей во время теракта 22 марта. Заслуженные награды были вручены Артему Донскому, Исламу Халилову, Софии Мейер и Алексею Осанушкову, сообщает Telegram-канал ОП.
"В теракте в "Крокус Сити Холле" погибли более 100 человек, но их могло быть гораздо больше, если бы рядом не оказались обычные люди, которые по зову сердца бросались на подмогу, выводили людей и несли раненых на руках. ОП РФ считает своим долгом рассказать всей стране, всему миру об этих людях, наградить их за их доблесть. Мир изменился, но в нем по-прежнему есть место для человечности и добра", – говорится в сообщении.
Медали героям вручила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, которая отметила человечность и отвагу героев.
14-летний Артем Донской и 15-летний Ислам Халилов подрабатывали в гардеробе "Крокус Сити Холла". Когда началась стрельба, они показывали людям путь к эвакуационным выходам.
Администратор VIP-ложи София Мейер, действуя по инструкции, сначала забаррикадировала входы и выходы. Почувствовав запах гари, они вывела из зала около 40 человек. Об этом рассказал в своих соцсетях один из спасенных девушкой – актер Сергей Светлаков.
"Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла – София Мейер. Спасибо ей! Она герой", – написал актер.
Охранник Алексей Осанушков перед началом концерта стоял у рамок металлоискателя. Когда начались выстрелы, он открыл помещение для сотрудников и почти насильно затолкал туда всех, кто был возле рамок. Тем самым он спас около сотни людей.
В ОП хотят рассказать о каждой такой истории, чтобы люди знали о героях и верили в добро, говорится в сообщении.
Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил почетными грамотами военнослужащих группировки прикрытия госграницы, в составе которой бойцы полка "АХМАТ-Россия", отличившиеся в ходе задержания террористов.
"Спасибо за службу нашему народу и стране!" – написал губернатор в своем Telegram-канале
22 марта перед концертом группы "Пикник" в концертном зале "Крокус Сити Холл" началась стрельба и пожар
. Четверо боевиков расстреливали людей из боевого оружия. В результате происшествия, по последним данным, погибли 137 человек
, еще 180 получили травмы
разной степени тяжести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело
по статье "Террористический акт".
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