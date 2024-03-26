https://crimea.ria.ru/20240326/spetssluzhby-ukrainy-sodeystvovali-teraktu-v-krokuse--direktor-fsb-1136047791.html

Спецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокусе" – директор ФСБ

Спецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокусе" – директор ФСБ - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Спецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокусе" – директор ФСБ

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" готовили радикальные исламисты, украинские спецслужбы способствовали его подготовке, заявил журналистам директор ФСБ... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T14:47

2024-03-26T14:47

2024-03-26T15:20

александр бортников

"крокус сити холл"

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

общество

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" готовили радикальные исламисты, украинские спецслужбы способствовали его подготовке, заявил журналистам директор ФСБ России Александр Бортников.Отвечая на вопрос о возможной причастности к теракту США и Великобритании, Бортников ответил:По словам Бортникова, целью теракта было "раскачать ситуацию, создать панику в обществе"."Заказчик пока не установлен. Мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, кто вербовал и ставил задачи конкретные. В дальнейшем будем делать все необходимое для того, чтобы выявить непосредственных организаторов и конкретных заказчиков", - сказал он.Директор ФСБ также заверил, что ответные меры обязательно будут осуществляться."Работа такая проводится. Все, кто к этому имеет отношение, не с учетом даже, вне зависимости от давности произошедшего, будут найдены и наказаны. Будем работать", - добавил Бортников.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"Шклярский выразил соболезнования близким жертв теракта в "Крокусе"В "Крокусе" во время теракта погиб житель Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бортников, "крокус сити холл", фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество, теракт