https://crimea.ria.ru/20240320/glavnoe-za-den-20-marta-1135879781.html

Главное за день: 20 марта

Главное за день: 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Главное за день: 20 марта

В Белгородской области запретили въезд в семь населенных пунктов, в результате обстрелов за день погибли три человека. Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T22:15

2024-03-20T22:15

2024-03-20T22:17

главное за день

сергей шойгу

белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Белгородской области запретили въезд в семь населенных пунктов, в результате обстрелов за день погибли три человека. Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери Украины с начала года и рассказал, сколько боевиков погибли в ходе атак на приграничные регионы России. Армия РФ очистила от украинских диверсантов Козинку в Белгородской области, в Минобороны отчитались о результатах боев за сутки. За спасение жизни командира танка "Алеша" доброволец награжден орденом Мужества. В Москве готовятся к параду на Красной площади.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Закрывают въезд в 7 населенных пунктовВ среду, 20 марта, въезд в семь населенных пунктов Белгородской области закрывают в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Принимаем решение вместе с оперативным штабом, что с 20 марта на территории Козинки, Горы-Подола, Глотово, Грайвороново, Новостроевки 1-й и 2-й, Безымено будет ограничен въезд. Это значит, что будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, Министерства обороны и администрации", - сообщил Гладков в Telegram-канале.За сутки над Белгородской областью было сбито 13 реактивных снарядов Vampire, сообщили в Минобороны. В результате воздушной атаки один мирный житель погиб и двое получили ранения. Еще два человека погибли и двое пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ.Главные заявления ШойгуВ ходе заседания коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ с начала 2024 года – они превысили семьдесят тысяч человек. Кроме того, было уничтожено 11 тысяч единиц различного вооружения.Министр также заявил, что в ходе атак на приграничную территорию Российской Федерации враг потерял 3,5 тысячи человек. Все нападения были отражены, враг отброшен за границу России.С начала года российские военнослужащие уничтожили девять танков Abrams и Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять установок зенитно-ракетных комплексов Patriot, продолжил глава военного ведомства. США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских войск, отметил он.Кроме того, до конца года в России создадут еще две общевойсковые армии и тридцать других соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.Армия России зачистила от боевиков ВСУ КозинкуКак сообщили в среду в Минобороны РФ, российские военные полностью зачистили от украинских боевиков населенный пункт Козинка в Белгородской области.В зоне специальной военной операции за прошедшие сутки было ранено и убито более 1700 украинских боевиков. Удалось также уничтожить крупный склад топлива для техники ВСУ и две боевые машины РСЗО "Град".Спасший жизнь командиру танка "Алеша"Доброволец Сергей Соленов с позывным "Колючий" награжден орденом Мужества за то, что закрыл своим телом будущего Героя России - командира легендарного танка "Алеша" Александра Левакова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Свой подвиг он совершил во время, когда Леваков еще командовал взводом в составе штурмового батальона. Находясь на переднем крае при выполнении боевой задачи, боец обнаружил зависший над командиром украинский беспилотник и успел закрыть Левакова собой от осколков сброшенной дроном гранаты.Каким будет парад Победы в МосквеО подготовке к параду доложил в ходе заседания коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.Шойгу уточнил, что в состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск Вооруженных сил, расчеты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.

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https://crimea.ria.ru/20240320/zaschitnitsa-zaschitnikov-kak-khudozhnitsa-iz-simferopolya-poekhala-na-front-1135841415.html

https://crimea.ria.ru/20240320/ombudsmen-khersonskoy-oblasti-sergey-georgiev-krymskiy-opyt-menya-zakalil-1135876544.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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