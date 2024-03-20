https://crimea.ria.ru/20240320/spasshiy-zhizn-komandiru-tanka-alesha-boets-nagrazhden-ordenom-muzhestva-1135867468.html

Спасший жизнь командиру танка "Алеша" боец награжден орденом Мужества

Спасший жизнь командиру танка "Алеша" боец награжден орденом Мужества - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Спасший жизнь командиру танка "Алеша" боец награжден орденом Мужества

Доброволец Сергей Соленов с позывным "Колючий" награжден орденом Мужества. Он закрыл своим телом будущего Героя России, командира легендарного танка "Алеша"... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T13:22

2024-03-20T13:22

2024-03-20T13:22

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танк "алеша"

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Доброволец Сергей Соленов с позывным "Колючий" награжден орденом Мужества. Он закрыл своим телом будущего Героя России, командира легендарного танка "Алеша" Александра Левакова, сообщили в Минобороны РФ.Свой подвиг Соленов совершил в период, когда Леваков командовал взводом в составе штурмового батальона, главной задачей которого было сдерживать диверсионно-разведывательные группы противника. Находясь на переднем крае при выполнении боевой задачи, боец обнаружил зависший над командиром украинский беспилотник.Как рассказал Александр Леваков, самого взрыва он не слышал – все случилось очень быстро."Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а сам я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь нашей артиллерии", – говорит Леваков.Благодаря мужественному поступку Соленова он продолжил руководить личным составом, и подразделение выполнило боевую задачу. В последующем Александр Леваков совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша"."Конечно, мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Александр поступил бы также", – уверен Соленов и добавляет, что произошедшее закономерно. Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы свой командирский характер.В завершение Сергей Соленов отметил, что ему было особенно приятно, что командир лично приехал на его награждение, пожал руку, похлопал по плечу и сказал, что "награда абсолютно заслуженная".23 августа 2023 года президент России Владимир Путин вручил золотые звезды Героя России экипажу танка с позывным "Алеша", который разгромил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Церемония вручения наград состоялась в Курской области на праздновании 80-летия Победы в Курской битве.Легендарный бой танка "Алеша"Военнослужащие танкового экипажа "Алеша" в начале июня отразили атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении. Экипаж "Алеши" в тот день попал под массированный артиллерийский обстрел, был ранен механик-водитель. Из боевой машины его вытащил командир танка, старший лейтенант Расим Баксиков. Передав товарища в передовую медгруппу, он занял его место. Лейтенант Александр Леваков занял место командира, и боевая машина выдвинулась к позициям мотострелкового полка для поддержки обороны.В первые же минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил два танка Т-72Б противника. Потом еще за полчаса – бронетранспортер "М113" и пять бронетранспортеров MaxxPro производства США вместе с их десантом. После уничтожения последней боевой машины противника экипаж "Алеши" еще около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки. А когда боекомплект иссяк, командир Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Однако, сделав три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк попал под артиллерийский огонь противника и получил повреждение. Баксиков вместе со своим экипажем решил отбуксировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Операция проводилась под непрекращающимся обстрелом ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20230805/podvig-ekipazha-tanka-alesha-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-1130554247.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, танк "алеша", сергей соленов , вооруженные силы россии, армия и флот, александр леваков, новости