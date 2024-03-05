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Главное за день: 5 марта

Главное за день: 5 марта - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Главное за день: 5 марта

Два новых военных округа созданы в России из-за угрозы со стороны НАТО. ВСУ потеряли за сутки еще 1090 боевиков. Пожары вспыхнули на инфраструктурных объектах... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T23:02

2024-03-05T23:02

2024-03-05T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Два новых военных округа созданы в России из-за угрозы со стороны НАТО. ВСУ потеряли за сутки еще 1090 боевиков. Пожары вспыхнули на инфраструктурных объектах Курской и Белгородской областей. Викторя Нуланд покидает Госдеп США. В Херсонской области назначен первый в истории региональный омбудсмен.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые военные округаВ связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ РФ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа, сообщил 5 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Также во вторник Шойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212 – опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета с реактивными двигателями планируется создать к концу 2026 года. Успехи армии РоссииРоссийские военные за сутки поразили еще один вражеский пункт управления беспилотниками, а также пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук" и С-300. Кроме того, ВСУ потеряли еще один истребитель и 112 беспилотников Потери украинской армии в живой силе составили 1090 человек. ЧП в российских регионахПожар вспыхнул на железнодорожной станции Глушково в Курской области после обстрела со стороны Украины, сообщил утром во вторник губернатор региона Роман Старовойт. Повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте в Белгородской области. При этом в ночь на 5 марта над территорией региона были уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа. Днем во вторник украинские боевики атаковали дроном-камикадзе грузовой автомобиль с мирными жителями в Белгородской области. Кроме того, в Самарской области на железнодорожном перегоне Жигулевское Море – Химзаводская во вторник был обнаружен посторонний предмет, в этой связи останавливали движение поездов.Отставка НуландГоссекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что Нуланд намерена покинуть должность замгоссекретаря по политическим делам в ближайшие недели. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, причиной предстоящей отставки Нуланд является провал антироссийского курса администрации президента Джо Байдена. Эта отставка может быть связана с коррупционной составляющей, при этом уход Нуланд ничего не меняет в расстановке сил, поскольку эта фигура не является сильной, прокомментировал тему доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Обмудсмен Херсонской областиЭкс-сотрудник симферопольского подразделения международной медиагруппы "Россия Сегодня" Сергей Георгиев во вторник назначен Херсонской областной Думой на пост регионального уполномоченного по правам человека. За назначение Георгиева депутаты Херсонской областной Думы проголосовали единогласно – его кандидатуру вносил лично губернатор региона Владимир Сальдо, согласовывала ее омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова. Сергей Георгиев стал первым в истории омбудсменом Херсонской области, поскольку на Украине не существует института региональных Уполномоченных по правам человека.

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https://crimea.ria.ru/20240305/mezhdunarodnyy-ugolovnyy-sud-vydal-order-na-arest-komanduyuschego-chf-sokolova-1135429218.html

https://crimea.ria.ru/20240305/posle-begstva-iz-avdeevki-vsu-ne-dali-zakrepitsya-na-novom-rubezhe--1135419978.html

https://crimea.ria.ru/20240305/v-krym-na-reabilitatsiyu-priekhali-52-rebenka-s-novykh-territoriy-1135432346.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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