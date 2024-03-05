https://crimea.ria.ru/20240305/vsu-poteryali-esche-odin-istrebitel-i-112-bespilotnikov-1135426294.html
ВСУ потеряли еще один истребитель и 112 беспилотников
ВСУ потеряли еще один истребитель и 112 беспилотников - РИА Новости Крым, 05.03.2024
ВСУ потеряли еще один истребитель и 112 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский МиГ-29 в районе Любомировки Николаевской области, сказано во вторник в сводке Минобороны... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T15:43
2024-03-05T15:43
2024-03-05T15:44
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости сво
пво
николаевская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский МиГ-29 в районе Любомировки Николаевской области, сказано во вторник в сводке Минобороны России.Также ПВО за сутки перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожили 112 украинских беспилотников в небе над Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 305 беспилотных летательных аппаратов, 479 зенитных ракетных комплексов, 15 360 танков и других боевых бронированных машин, 1233 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8299 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 365 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили два украинских истребителя над ДонбассомАрмию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектомХорошо горят: сколько Abrams и Bradley уничтожено в зоне СВО за сутки
николаевская область
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, пво, николаевская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ потеряли еще один истребитель и 112 беспилотников
Минобороны: над Николаевской областью российские ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29
15:43 05.03.2024 (обновлено: 15:44 05.03.2024)