https://crimea.ria.ru/20240305/vsu-poteryali-esche-odin-istrebitel-i-112-bespilotnikov-1135426294.html

ВСУ потеряли еще один истребитель и 112 беспилотников

ВСУ потеряли еще один истребитель и 112 беспилотников - РИА Новости Крым, 05.03.2024

ВСУ потеряли еще один истребитель и 112 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский МиГ-29 в районе Любомировки Николаевской области, сказано во вторник в сводке Минобороны... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T15:43

2024-03-05T15:43

2024-03-05T15:44

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости сво

пво

николаевская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский МиГ-29 в районе Любомировки Николаевской области, сказано во вторник в сводке Минобороны России.Также ПВО за сутки перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожили 112 украинских беспилотников в небе над Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 305 беспилотных летательных аппаратов, 479 зенитных ракетных комплексов, 15 360 танков и других боевых бронированных машин, 1233 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8299 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 365 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили два украинских истребителя над ДонбассомАрмию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектомХорошо горят: сколько Abrams и Bradley уничтожено в зоне СВО за сутки

николаевская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, пво, николаевская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), беспилотник (бпла, дрон)