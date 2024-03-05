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Потери ВСУ за сутки превысили 1000 боевиков

Потери ВСУ за сутки превысили 1000 боевиков - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Потери ВСУ за сутки превысили 1000 боевиков

Потери украинской армии за сутки составили до 1090 человек, на Купянском направлении улучшено тактическое положение, на Донецком и Авдеевском заняты более... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T15:59

2024-03-05T15:59

2024-03-05T16:02

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Потери украинской армии за сутки составили до 1090 человек, на Купянском направлении улучшено тактическое положение, на Донецком и Авдеевском заняты более выгодные рубежи, сказано во вторник в сводке Минобороны России.На Купянском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение, отразили пять атак ВСУ в районе Синьковки, уничтожили до 35 украинских боевиков и четыре автомобиля, поразили американскую артсистему М777, польскую самоходную артустановку Krab, орудие "Мста-Б", САУ "Гвоздика", боевую машину РСЗО "Град".На Донецком направлении российскими военными заняты более выгодные рубежи по переднему краю, отражены две контратаки противника. ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера и три автомобиля. Поражены американская гаубица М198, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, боевая машина РСЗО "Град".На Авдеевском направлении армия России продолжает занимать более выгодные рубежи и позиции. За сутки отражены три атаки и десять контратак, уничтожены до 500 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley и американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля, гаубица Д-30.На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица "Мста-Б", британская боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer.На Херсонском направлении в районе запорожского Работино отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 25 военнослужащих, три автомобиля.Сутками ранее потери противника в зоне спецоперации составили до 1450 военных, также враг потерял технику и вооружения, в том числе американский танк Abrams и три БМП Bradley. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за суткиЭто была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об АвдеевкеВойска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки

новые регионы россии

купянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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