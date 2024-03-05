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Потери ВСУ за сутки превысили 1000 боевиков - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Потери ВСУ за сутки превысили 1000 боевиков
Потери ВСУ за сутки превысили 1000 боевиков - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Потери ВСУ за сутки превысили 1000 боевиков
Потери украинской армии за сутки составили до 1090 человек, на Купянском направлении улучшено тактическое положение, на Донецком и Авдеевском заняты более... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T15:59
2024-03-05T16:02
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
купянск
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Потери украинской армии за сутки составили до 1090 человек, на Купянском направлении улучшено тактическое положение, на Донецком и Авдеевском заняты более выгодные рубежи, сказано во вторник в сводке Минобороны России.На Купянском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение, отразили пять атак ВСУ в районе Синьковки, уничтожили до 35 украинских боевиков и четыре автомобиля, поразили американскую артсистему М777, польскую самоходную артустановку Krab, орудие "Мста-Б", САУ "Гвоздика", боевую машину РСЗО "Град".На Донецком направлении российскими военными заняты более выгодные рубежи по переднему краю, отражены две контратаки противника. ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера и три автомобиля. Поражены американская гаубица М198, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, боевая машина РСЗО "Град".На Авдеевском направлении армия России продолжает занимать более выгодные рубежи и позиции. За сутки отражены три атаки и десять контратак, уничтожены до 500 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley и американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля, гаубица Д-30.На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица "Мста-Б", британская боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer.На Херсонском направлении в районе запорожского Работино отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 25 военнослужащих, три автомобиля.Сутками ранее потери противника в зоне спецоперации составили до 1450 военных, также враг потерял технику и вооружения, в том числе американский танк Abrams и три БМП Bradley. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за суткиЭто была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об АвдеевкеВойска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки
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министерство обороны рф, инфографика, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ за сутки превысили 1000 боевиков

ВСУ потеряли за сутки еще до 1090 боевиков – Минобороны

15:59 05.03.2024 (обновлено: 16:02 05.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Потери украинской армии за сутки составили до 1090 человек, на Купянском направлении улучшено тактическое положение, на Донецком и Авдеевском заняты более выгодные рубежи, сказано во вторник в сводке Минобороны России.
На Купянском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение, отразили пять атак ВСУ в районе Синьковки, уничтожили до 35 украинских боевиков и четыре автомобиля, поразили американскую артсистему М777, польскую самоходную артустановку Krab, орудие "Мста-Б", САУ "Гвоздика", боевую машину РСЗО "Град".
На Донецком направлении российскими военными заняты более выгодные рубежи по переднему краю, отражены две контратаки противника. ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера и три автомобиля. Поражены американская гаубица М198, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, боевая машина РСЗО "Град".
На Авдеевском направлении армия России продолжает занимать более выгодные рубежи и позиции. За сутки отражены три атаки и десять контратак, уничтожены до 500 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley и американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля, гаубица Д-30.
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица "Мста-Б", британская боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer.
На Херсонском направлении в районе запорожского Работино отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 25 военнослужащих, три автомобиля.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
Сутками ранее потери противника в зоне спецоперации составили до 1450 военных, также враг потерял технику и вооружения, в том числе американский танк Abrams и три БМП Bradley.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииКупянскВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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