https://crimea.ria.ru/20240305/vs-rf-razbili-vrazheskiy-punkt-upravleniya-dronami-i-dve-ustanovki-zrk-1135427975.html

ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК

ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК - РИА Новости Крым, 05.03.2024

ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК

Российские военные за сутки поразили еще один вражеский пункт управления беспилотниками, а также пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук" и С-300,... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T16:43

2024-03-05T16:43

2024-03-05T16:43

министерство обороны рф

новости сво

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

ракетные войска

артиллерия

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили еще один вражеский пункт управления беспилотниками, а также пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук" и С-300, сказано во вторник в сводке Минобороны России.Кроме того, уничтожены пусковые установки вражеских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Маяков Донецкой Народной Республики, а также "Бук" в районе донецкой Воздвиженки.Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили еще один украинский МиГ-29 в районе Любомировки Николаевской области, сообщали ранее во вторник в Минобороны России. Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"Пункт управления ВСУ разбит под ДонецкомАрмия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за сутки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу