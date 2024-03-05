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ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК
ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК - РИА Новости Крым, 05.03.2024
ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК
Российские военные за сутки поразили еще один вражеский пункт управления беспилотниками, а также пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук" и С-300,... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T16:43
2024-03-05T16:43
министерство обороны рф
новости сво
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили еще один вражеский пункт управления беспилотниками, а также пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук" и С-300, сказано во вторник в сводке Минобороны России.Кроме того, уничтожены пусковые установки вражеских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Маяков Донецкой Народной Республики, а также "Бук" в районе донецкой Воздвиженки.Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили еще один украинский МиГ-29 в районе Любомировки Николаевской области, сообщали ранее во вторник в Минобороны России. Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"Пункт управления ВСУ разбит под ДонецкомАрмия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за сутки
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу
ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК

ВС РФ поразили очередной вражеский пункт управления БПЛА и две установки ЗРК – Минобороны

16:43 05.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации в зоне проведения СВО
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили еще один вражеский пункт управления беспилотниками, а также пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук" и С-300, сказано во вторник в сводке Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен пункт управления БПЛА в районе Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, уничтожены пусковые установки вражеских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Маяков Донецкой Народной Республики, а также "Бук" в районе донецкой Воздвиженки.
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили еще один украинский МиГ-29 в районе Любомировки Николаевской области, сообщали ранее во вторник в Минобороны России.
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Министерство обороны РФНовости СВОАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракетные войскаАртиллерияПотери ВСУ
 
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