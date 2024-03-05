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ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК
ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК - РИА Новости Крым, 05.03.2024
ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК
Российские военные за сутки поразили еще один вражеский пункт управления беспилотниками, а также пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук" и С-300,... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T16:43
2024-03-05T16:43
2024-03-05T16:43
министерство обороны рф
новости сво
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили еще один вражеский пункт управления беспилотниками, а также пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук" и С-300, сказано во вторник в сводке Минобороны России.Кроме того, уничтожены пусковые установки вражеских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Маяков Донецкой Народной Республики, а также "Бук" в районе донецкой Воздвиженки.Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили еще один украинский МиГ-29 в районе Любомировки Николаевской области, сообщали ранее во вторник в Минобороны России. Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"Пункт управления ВСУ разбит под ДонецкомАрмия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за сутки
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу
ВС РФ разбили вражеский пункт управления дронами и две установки ЗРК
ВС РФ поразили очередной вражеский пункт управления БПЛА и две установки ЗРК – Минобороны