https://crimea.ria.ru/20240304/glavnoe-za-den-4-marta-1135410140.html

Главное за день: 4 марта

Главное за день: 4 марта - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Главное за день: 4 марта

Взрыв на ж/д переезде под Самарой – возбуждено дело о диверсии. В Кремле оценили планы ФРГ по ракетам Taurus для Киева. Армия России уничтожила очередные Abrams РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T23:17

2024-03-04T23:17

2024-03-04T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Взрыв на ж/д переезде под Самарой – возбуждено дело о диверсии. В Кремле оценили планы ФРГ по ракетам Taurus для Киева. Армия России уничтожила очередные Abrams и Bradley в зоне СВО. Байден продлил "режим ЧС" в США из-за Украины. Депутаты Госдумы станут шефами семьям бойцов СВО. Мощные землетрясения на границе Казахстана с Киргизией. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв на ж/д переезде под Самарой – возбуждено дело о диверсииВзрыв произошел на железнодорожном переезде Звезда – Чапаевск в Самарской области утром 4 марта. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Поезда были остановлены. Позже в пресс-службе Куйбышевской железной дороги заявили, что причиной ЧП на железной дороге стало незаконное вмешательство посторонних лиц. В середине дня движение на поврежденном ж/д перегоне под Самарой частично открыли. УФСБ по Самарской области к вечеру сообщили, что на ж/д мосту было установлено взрывное устройство и оно обезврежено. Также сообщалось о возбуждении уголовного дела, которое квалифицировали по статье "Диверсия". Инцидент прокомментировал военный эксперт Андрей Кошкин, назвав произошедшее "бессильной злобой" киевского режима. В Кремле оценили планы ФРГ по ракетам Taurus для КиеваВ германском военном ведомстве "предметно и конкретно" обсуждают планы ударов по территории РФ. Это плохой знак, который свидетельствует о прямой вовлеченности Запада в конфликт вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию, или это часть государственной политики ФРГ", – отметил Песков. В МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла ФРГ Александра Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus, а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России", – отмечается в релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства. Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, комментируя переговоры немецких офицеров о передаче Украине ракет Taurus и рассматриваются варианты ударов по Крымскому мосту назвал безрассудством. Армия России уничтожила очередные Abrams и Bradley в зоне СВОМинобороны РФ сообщило об уничтожении очередного американского танка Abrams и трех боевых пехоты (БМП) Bradley. Также в ведомстве заявили, что российские военные за сутки уничтожили более 80 украинских дронов и разбили два вражеских пункта управления беспилотниками в зоне спецоперации."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновки Херсонской области", – сообщили в ведомстве.Байден продлил "режим ЧС" в США из-за УкраиныВведенный в США в 2014 году режим "чрезвычайной ситуации" в связи с событиями на Украине продлен еще на год. Об этом в своем письме в Конгресс сообщил американский президент Джо Байден."Я определил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, установленное исполнительным указам 13660 из-за Украины", – говорится в документе.Отмечалось также, что политики правительства РФ по-прежнему представляют опасность для безопасности Америки. Депутаты Госдумы станут шефами семьям бойцов СВОДепутаты Госдумы берут шефство над семьями бойцов СВО. ОБ этом сообщил депутат ГД Сергей Миронов."Наши депутаты всех уровней объявили программу помощи семьям участников СВО. Депутаты берут шефство над семьями", – сказал парламентарий, отметив, что сам он взял шефство над четырьмя семьями. Мощные землетрясения на границе Казахстана с КиргизиейСильные землетрясения произошли на границе Казахстана с Киргизстаном, а также в Китае. Об подземных толчках сообщил Национальный научный центр сейсмологических наблюдении.Согласно данным, эпицентр располагался в 31 км к югу от города Алматы, где ощутимость составила 5 баллов."Магнитуда MPV 6.1", – сообщали эксперты.

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https://crimea.ria.ru/20240304/v-es-zayavili-o-gotovnosti-prekratit-tranzit-gaza-iz-rossii-cherez-ukrainu-1135411038.html

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