https://crimea.ria.ru/20240304/dvizhenie-na-povrezhdennom-zhd-peregone-pod-samaroy-chastichno-otkryli-1135398224.html

Движение на поврежденном ж/д перегоне под Самарой частично открыли

Движение на поврежденном ж/д перегоне под Самарой частично открыли - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Движение на поврежденном ж/д перегоне под Самарой частично открыли

Движение поездов на поврежденном участке перегона Звезда – Чапаевск в Самарской области открыто по одному пути. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге. РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T15:21

2024-03-04T15:21

2024-03-04T15:21

самарская область

железная дорога

происшествия

взрыв

новости

российские железные дороги (ржд)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Движение поездов на поврежденном участке перегона Звезда – Чапаевск в Самарской области открыто по одному пути. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге.РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график, добавили в ведомстве. Ведутся работы по восстановлению движения по соседнему пути. Сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) произошел в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщалось ранее. Движение поездов дальнего следования и пригородных было остановлено. Пострадавших в результате инцидента нет.Ранее РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу сообщало, что на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области произошел "хлопок".Читайте также на РИА Новости Крым:После подрыва путей в Крыму усилят меры безопасности на транспортеПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы

самарская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, железная дорога, происшествия, взрыв, новости, российские железные дороги (ржд), россия