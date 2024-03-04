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Движение на поврежденном ж/д перегоне под Самарой частично открыли
Движение на поврежденном ж/д перегоне под Самарой частично открыли - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Движение на поврежденном ж/д перегоне под Самарой частично открыли
Движение поездов на поврежденном участке перегона Звезда – Чапаевск в Самарской области открыто по одному пути. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге. РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T15:21
2024-03-04T15:21
2024-03-04T15:21
самарская область
железная дорога
происшествия
взрыв
новости
российские железные дороги (ржд)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Движение поездов на поврежденном участке перегона Звезда – Чапаевск в Самарской области открыто по одному пути. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге.РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график, добавили в ведомстве. Ведутся работы по восстановлению движения по соседнему пути. Сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) произошел в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщалось ранее. Движение поездов дальнего следования и пригородных было остановлено. Пострадавших в результате инцидента нет.Ранее РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу сообщало, что на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области произошел "хлопок".Читайте также на РИА Новости Крым:После подрыва путей в Крыму усилят меры безопасности на транспортеПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы
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самарская область, железная дорога, происшествия, взрыв, новости, российские железные дороги (ржд), россия
Движение на поврежденном ж/д перегоне под Самарой частично открыли
Движение на поврежденном ж/д переезде в Самарской области открыли по одному пути