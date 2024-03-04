https://crimea.ria.ru/20240304/deputaty-gosdumy-berut-shefstvo-nad-semyami-boytsov-svo-1135392101.html

Депутаты Госдумы берут шефство над семьями бойцов СВО

Депутаты Госдумы берут шефство над семьями бойцов СВО - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Депутаты Госдумы берут шефство над семьями бойцов СВО

Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил, что парламентарии оказывают помощь и поддержку семьям бойцов спецоперации. По его словам, у каждой такой семьи должен... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T11:45

2024-03-04T11:45

2024-03-04T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил, что парламентарии оказывают помощь и поддержку семьям бойцов спецоперации. По его словам, у каждой такой семьи должен быть куратор, который поможет решить все возникающие вопросы.Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу, чтобы семья каждого участника специальной военной операции была в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. А поддержку семей, которые потеряли родных и близких, он назвал долгом страны. Весной прошлого года в России появился фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", работа которого ведется за счет федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты участникам СВО ускорят – поручение ПутинаБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявленияШойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, новости, государственная дума рф, сергей миронов, общество, ветераны сво, новости сво, помощь бойцам сво