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Депутаты Госдумы берут шефство над семьями бойцов СВО - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Депутаты Госдумы берут шефство над семьями бойцов СВО
Депутаты Госдумы берут шефство над семьями бойцов СВО - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Депутаты Госдумы берут шефство над семьями бойцов СВО
Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил, что парламентарии оказывают помощь и поддержку семьям бойцов спецоперации. По его словам, у каждой такой семьи должен... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил, что парламентарии оказывают помощь и поддержку семьям бойцов спецоперации. По его словам, у каждой такой семьи должен быть куратор, который поможет решить все возникающие вопросы.Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу, чтобы семья каждого участника специальной военной операции была в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. А поддержку семей, которые потеряли родных и близких, он назвал долгом страны. Весной прошлого года в России появился фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", работа которого ведется за счет федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты участникам СВО ускорят – поручение ПутинаБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявленияШойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантии
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, новости, государственная дума рф, сергей миронов, общество, ветераны сво, новости сво, помощь бойцам сво
Депутаты Госдумы берут шефство над семьями бойцов СВО

Миронов: депутаты Госдумы берут шефство над семьями бойцов СВО

11:45 04.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил, что парламентарии оказывают помощь и поддержку семьям бойцов спецоперации. По его словам, у каждой такой семьи должен быть куратор, который поможет решить все возникающие вопросы.

"Наши депутаты всех уровней объявили программу помощи семьям участников СВО. Депутаты берут шефство над семьями. Я взял шефство нал четырьмя семьями, - рассказал он в комментарии РИА Новости Крым. - У каждой такой семьи должен быть куратор, чтобы они знали, в какие двери им стучаться и что им положено. Иногда то, что нужно, не сразу получается сделать. И тут нужна депутатская помощь".

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу, чтобы семья каждого участника специальной военной операции была в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. А поддержку семей, которые потеряли родных и близких, он назвал долгом страны.
Весной прошлого года в России появился фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", работа которого ведется за счет федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований.
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КрымНовости КрымаНовостиГосударственная Дума РФСергей МироновОбществоВетераны СВОНовости СВОПомощь бойцам СВО
 
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