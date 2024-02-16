https://crimea.ria.ru/20240216/glavnoe-za-den-16-fevralya-1135005922.html
Главное за день: 16 февраля
Главное за день: 16 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Главное за день: 16 февраля
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 30 комбинированных ударов по военным объектам на территории Украины, противник потерял убитыми и ранеными более 5 500... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T22:08
2024-02-16T22:08
2024-02-16T22:17
алексей навальный*
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 30 комбинированных ударов по военным объектам на территории Украины, противник потерял убитыми и ранеными более 5 500 человек. Над Черным морем и Белгородской областью за ночь было уничтожено 5 БПЛА, а в Белгороде увеличилось количество пострадавших от удара ВСУ по жилым районам. В колонии №3 умер Алексей Навальный, Следком начал проверку по факту его смерти. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. Украинская ДРГ проникла на территорию Белоруссии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоги СВО за неделюРоссийские военные за неделю уничтожили еще 5 550 украинских боевиков, 35 военнослужащих ВСУ взяты в плен. По военным объектам и оборонным предприятиям Украины нанесено три десятка комбинированных ударов высокоточным оружием, сообщает Минобороны России."Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов. Кроме того, разбиты заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов", - сказано в сообщении.Также в зоне спецоперации уничтожен вражеский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24, сбили 36 реактивных снарядов и 405 беспилотников ВСУ.Дроны над Черным морем и Белгородской областьюВ ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - уточнили в оборонном ведомстве.В Белгороде выросло число пострадавшихЧисло раненых во время атаки украинских боевиков на Белгород выросло до 19 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо направлены на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. Итого количество раненых достигло 19 человек. Четыре человека (двое взрослых и два ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву. Пять человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 человек находятся в больницах города Белгорода: два человека в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии стабильно средней тяжести", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Следственный комитет России квалифицировал ракетный удар украинских боевиков по Белгороду как теракт, возбуждено уголовное дело. Днем 16 февраля украинские боевики снова атаковали Белгородскую область дроном-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, но поврежден объект связи.Умер Алексей Навальный**Алексей Навальный** умер в исправительной колонии №3. Об этом сообщил УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. После прогулки заключенный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Сотрудники вызванной бригады скорой помощи в течение получаса проводили реанимационные мероприятия, однако они не дали результата."Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - сообщили в Службе.Следственный комитет начал проверку по факту смерти заключеного.Шольц и Зеленский подписали соглашениеСогласно документу, Германия обязуется поставить Киеву вооружение на сумму более семи миллиардов евро. Об этом сообщил официальный Telegram-канал президента Украины."Сегодня мы с Олафом Шульцем подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год", - написал Владимир Зеленский.Как прокомментировал РИА Новости Крым генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин, серия соглашений о гарантиях безопасности для Украины говорит о том, что этой стране в обозримом будущем не следует рассчитывать на членство в НАТО.В Белоруссии задержаны украинские диверсантыВ Лельчицком районе Белоруссии был введен режим контртеррористической операции, который был отменен после задержания диверсантов на границе с Украиной. Об этом в пятницу сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Задержанные пытались попасть на территорию государства для совершения терактов в России и в Белоруссии."Сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего на территории России и Белоруссии. Только что закончилась контртеррористическая операция. Задержаны были все диверсанты, среди них и белорус", - сказал Александр Лукашенко.**внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://crimea.ria.ru/20240216/million-bespilotnikov-kievu--ekspert-otsenil-obeschanie-nato-1134992152.html
https://crimea.ria.ru/20240216/milliony-ukraintsev-nashli-v-rossii-spasenie-ot-kievskogo-rezhima---lavrov-1134995546.html
https://crimea.ria.ru/20240216/rossiyskaya-promyshlennost-razvivaetsya-vopreki-vneshnemu-davleniyu--putin-1135003819.html
https://crimea.ria.ru/20240216/zachem-zelenskiy-legalizoval-marikhuanu-1135004023.html
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алексей навальный*, олаф шольц, владимир зеленский (президент украины), политика, новости сво, всу (вооруженные силы украины), белоруссия, новости, главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 30 комбинированных ударов по военным объектам на территории Украины, противник потерял убитыми и ранеными более 5 500 человек. Над Черным морем и Белгородской областью за ночь было уничтожено 5 БПЛА, а в Белгороде увеличилось количество пострадавших от удара ВСУ по жилым районам. В колонии №3 умер Алексей Навальный, Следком начал проверку по факту его смерти. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. Украинская ДРГ проникла на территорию Белоруссии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Итоги СВО за неделю
Российские военные за неделю уничтожили еще 5 550 украинских боевиков
, 35 военнослужащих ВСУ взяты в плен. По военным объектам и оборонным предприятиям Украины нанесено три десятка комбинированных ударов
высокоточным оружием, сообщает Минобороны России.
"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов. Кроме того, разбиты заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов", - сказано в сообщении.
Также в зоне спецоперации уничтожен вражеский самолет МиГ-29
и вертолет Ми-24, сбили 36 реактивных снарядов и 405 беспилотников ВСУ.
Дроны над Черным морем и Белгородской областью
В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли
очередную попытку киевского режима совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - уточнили в оборонном ведомстве.
В Белгороде выросло число пострадавших
Число раненых во время атаки украинских боевиков на Белгород выросло до 19 человек
, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо направлены на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. Итого количество раненых достигло 19 человек. Четыре человека (двое взрослых и два ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву. Пять человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 человек находятся в больницах города Белгорода: два человека в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии стабильно средней тяжести", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Следственный комитет России квалифицировал ракетный удар
украинских боевиков по Белгороду как теракт, возбуждено уголовное дело.
Днем 16 февраля украинские боевики снова атаковали Белгородскую область
дроном-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, но поврежден объект связи.
Умер Алексей Навальный**
Алексей Навальный** умер в исправительной колонии №3.
Об этом сообщил УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. После прогулки заключенный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Сотрудники вызванной бригады скорой помощи в течение получаса проводили реанимационные мероприятия, однако они не дали результата.
"Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - сообщили в Службе.
Следственный комитет начал проверку
по факту смерти заключеного.
Шольц и Зеленский подписали соглашение
Согласно документу, Германия обязуется поставить Киеву
вооружение на сумму более семи миллиардов евро. Об этом сообщил официальный Telegram-канал президента Украины.
"Сегодня мы с Олафом Шульцем подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год", - написал Владимир Зеленский.
Как прокомментировал РИА Новости Крым генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин
, серия соглашений о гарантиях безопасности для Украины говорит о том, что этой стране в обозримом будущем не следует рассчитывать на членство в НАТО.
В Белоруссии задержаны украинские диверсанты
В Лельчицком районе Белоруссии был введен режим контртеррористической операции
, который был отменен после задержания диверсантов
на границе с Украиной. Об этом в пятницу сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Задержанные пытались попасть на территорию государства для совершения терактов в России и в Белоруссии.
"Сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего на территории России и Белоруссии. Только что закончилась контртеррористическая операция. Задержаны были все диверсанты, среди них и белорус", - сказал Александр Лукашенко.
**внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.