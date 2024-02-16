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Ползли по болотам со взрывчаткой: в Белоруссии задержаны диверсанты - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Ползли по болотам со взрывчаткой: в Белоруссии задержаны диверсанты
Ползли по болотам со взрывчаткой: в Белоруссии задержаны диверсанты - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Ползли по болотам со взрывчаткой: в Белоруссии задержаны диверсанты
В Белоруссии отменили режим контртеррористической операции после задержания диверсантов на границе с Украиной. Об этом в пятницу сообщил президент Белоруссии... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T12:42
2024-02-16T12:56
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
контртеррористическая операция (кто)
диверсанты
украина
происшествия
безопасность
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Белоруссии отменили режим контртеррористической операции после задержания диверсантов на границе с Украиной. Об этом в пятницу сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Накануне в Лельчицком районе Белоруссии был введен режим контртеррористической операции. По словам Лукашенко, задержанные пытались попасть на территорию государства для совершения терактов в России и в Белоруссии.Ситуация в БелоруссииВ марте прошлого года замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Киев может поддержать инициативу лидеров белорусских националистических формирований, воюющих в составе ВСУ, и перебросить в Белоруссию диверсионные группы для свержения законной власти в стране.В этом же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о задержании "террориста украинских спецслужб" и более двадцати его пособников, причастных к февральской диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском. По его словам, диверсанта готовили СБУ, а белорусская оппозиция помогала.В начале этого года Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в стране. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.29 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства.Региональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства в связи с обострением ситуации на его западных границах. О ее появлении сообщалось 10 октября.
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, контртеррористическая операция (кто), диверсанты, украина, происшествия, безопасность, россия, новости
Ползли по болотам со взрывчаткой: в Белоруссии задержаны диверсанты

В Белоруссии задержаны украинские диверсанты со взрывчаткой – Лукашенко

12:42 16.02.2024 (обновлено: 12:56 16.02.2024)
 
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
В Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Белоруссии отменили режим контртеррористической операции после задержания диверсантов на границе с Украиной. Об этом в пятницу сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Накануне в Лельчицком районе Белоруссии был введен режим контртеррористической операции.
По словам Лукашенко, задержанные пытались попасть на территорию государства для совершения терактов в России и в Белоруссии.

"Сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего на территории России и Белоруссии. Только что закончилась контртеррористическая операция. Задержаны были все диверсанты, среди них и белорус", - сказал белорусский президент на опубликованном БЕЛТА видео.

Ситуация в Белоруссии

В марте прошлого года замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Киев может поддержать инициативу лидеров белорусских националистических формирований, воюющих в составе ВСУ, и перебросить в Белоруссию диверсионные группы для свержения законной власти в стране.
В этом же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о задержании "террориста украинских спецслужб" и более двадцати его пособников, причастных к февральской диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском. По его словам, диверсанта готовили СБУ, а белорусская оппозиция помогала.
В начале этого года Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в стране. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.
29 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства.
Региональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства в связи с обострением ситуации на его западных границах. О ее появлении сообщалось 10 октября.
 
БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоКонтртеррористическая операция (КТО)ДиверсантыУкраинаПроисшествияБезопасностьРоссияНовости
 
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