Ползли по болотам со взрывчаткой: в Белоруссии задержаны диверсанты
В Белоруссии задержаны украинские диверсанты со взрывчаткой – Лукашенко
12:42 16.02.2024 (обновлено: 12:56 16.02.2024)
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Белоруссии отменили режим контртеррористической операции после задержания диверсантов на границе с Украиной. Об этом в пятницу сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Накануне в Лельчицком районе Белоруссии был введен режим контртеррористической операции.
По словам Лукашенко, задержанные пытались попасть на территорию государства для совершения терактов в России и в Белоруссии.
"Сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего на территории России и Белоруссии. Только что закончилась контртеррористическая операция. Задержаны были все диверсанты, среди них и белорус", - сказал белорусский президент на опубликованном БЕЛТА видео.
Ситуация в Белоруссии
В марте прошлого года замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Киев может поддержать инициативу лидеров белорусских националистических формирований, воюющих в составе ВСУ, и перебросить в Белоруссию диверсионные группы для свержения законной власти в стране.
В этом же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о задержании "террориста украинских спецслужб" и более двадцати его пособников, причастных к февральской диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском. По его словам, диверсанта готовили СБУ, а белорусская оппозиция помогала.
В начале этого года Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в стране. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.
29 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства.
Региональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства в связи с обострением ситуации на его западных границах. О ее появлении сообщалось 10 октября.