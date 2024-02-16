https://crimea.ria.ru/20240216/polzli-po-bolotam-s-vzryvchatkoy-v-belorussii-zaderzhany-diversanty-1134993614.html

Ползли по болотам со взрывчаткой: в Белоруссии задержаны диверсанты

Ползли по болотам со взрывчаткой: в Белоруссии задержаны диверсанты - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Ползли по болотам со взрывчаткой: в Белоруссии задержаны диверсанты

В Белоруссии отменили режим контртеррористической операции после задержания диверсантов на границе с Украиной. Об этом в пятницу сообщил президент Белоруссии... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T12:42

2024-02-16T12:42

2024-02-16T12:56

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

контртеррористическая операция (кто)

диверсанты

украина

происшествия

безопасность

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Белоруссии отменили режим контртеррористической операции после задержания диверсантов на границе с Украиной. Об этом в пятницу сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Накануне в Лельчицком районе Белоруссии был введен режим контртеррористической операции. По словам Лукашенко, задержанные пытались попасть на территорию государства для совершения терактов в России и в Белоруссии.Ситуация в БелоруссииВ марте прошлого года замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Киев может поддержать инициативу лидеров белорусских националистических формирований, воюющих в составе ВСУ, и перебросить в Белоруссию диверсионные группы для свержения законной власти в стране.В этом же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о задержании "террориста украинских спецслужб" и более двадцати его пособников, причастных к февральской диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском. По его словам, диверсанта готовили СБУ, а белорусская оппозиция помогала.В начале этого года Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в стране. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.29 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства.Региональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства в связи с обострением ситуации на его западных границах. О ее появлении сообщалось 10 октября.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, контртеррористическая операция (кто), диверсанты, украина, происшествия, безопасность, россия, новости