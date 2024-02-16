https://crimea.ria.ru/20240216/sledkom-nachal-proverku-po-faktu-smerti-navalnogo-1134996612.html

Следком начал проверку по факту смерти Навального*

Следком начал проверку по факту смерти Навального* - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Следком начал проверку по факту смерти Навального*

Процессуальная проверка организована по факту смерти Алексея Навального*. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому округу. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T14:55

2024-02-16T14:55

2024-02-16T14:55

алексей навальный*

ск рф (следственный комитет российской федерации)

россия

новости

фсин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Процессуальная проверка организована по факту смерти Алексея Навального*. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому округу.16 февраля осужденный Навальный* скончался в исправительной колонии №3. По сообщению УФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Реанимационные мероприятия результатов не дали, и медики констатировали его смерть.В учреждение направлена комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России.* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный*, ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, новости, фсин