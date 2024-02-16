Рейтинг@Mail.ru
Следком начал проверку по факту смерти Навального* - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240216/sledkom-nachal-proverku-po-faktu-smerti-navalnogo-1134996612.html
Следком начал проверку по факту смерти Навального*
Следком начал проверку по факту смерти Навального* - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Следком начал проверку по факту смерти Навального*
Процессуальная проверка организована по факту смерти Алексея Навального*. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому округу. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T14:55
2024-02-16T14:55
алексей навальный*
ск рф (следственный комитет российской федерации)
россия
новости
фсин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129232713_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8fb6004eb99b445ae6337592a0040c55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Процессуальная проверка организована по факту смерти Алексея Навального*. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому округу.16 февраля осужденный Навальный* скончался в исправительной колонии №3. По сообщению УФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Реанимационные мероприятия результатов не дали, и медики констатировали его смерть.В учреждение направлена комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России.* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129232713_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_66bb7b17997c1d61949a04ef6e646b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный*, ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, новости, фсин
Следком начал проверку по факту смерти Навального*

Следком организовал процессуальную проверку по факту смерти Навального*

14:55 16.02.2024
 
© РИА Новости КрымГерб Следственного комитета России
Герб Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Процессуальная проверка организована по факту смерти Алексея Навального*. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому округу.
16 февраля осужденный Навальный* скончался в исправительной колонии №3. По сообщению УФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Реанимационные мероприятия результатов не дали, и медики констатировали его смерть.
"Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А.* в исправительной колонии №3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в ТГ-канале регионального управления Следкома.
В учреждение направлена комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России.
* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
 
Алексей Навальный*СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)РоссияНовостиФСИН
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36Гладков навестил пострадавших от атаки ВСУ на Белгород
16:31Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:29Крымский мост снова открыт
16:17Недельные потери ВСУ: уничтожено 5 500 боевиков
16:07Шольц и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности
15:44Более 400 беспилотников - названы авиационные потери ВСУ за неделю
15:3230 групповых ударов по военным объектам Украины: что поражено
15:2020-летний севастополец ответит за дискредитацию Армии России
15:04Воздушная тревога звучит в Севастополе
15:00Крымский мост закрыт во второй раз
14:55Следком начал проверку по факту смерти Навального*
14:37Выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму завершат к 1 марта
14:29В Симферополе появится новый автобусный маршрут
14:23Алексей Навальный* умер в колонии
14:09Ситуация у Крымского моста после открытия движения
13:49Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров
13:36Новое штормовое: в МЧС предупредили об опасности схода лавин
13:32Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
13:24Крымский мост открыли для проезда
13:00Крымский мост закрыт для проезда
Лента новостейМолния