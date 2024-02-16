https://crimea.ria.ru/20240216/sledkom-nachal-proverku-po-faktu-smerti-navalnogo-1134996612.html
Следком начал проверку по факту смерти Навального*
Следком начал проверку по факту смерти Навального* - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Следком начал проверку по факту смерти Навального*
Процессуальная проверка организована по факту смерти Алексея Навального*. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому округу. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T14:55
2024-02-16T14:55
2024-02-16T14:55
алексей навальный*
ск рф (следственный комитет российской федерации)
россия
новости
фсин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Процессуальная проверка организована по факту смерти Алексея Навального*. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому округу.16 февраля осужденный Навальный* скончался в исправительной колонии №3. По сообщению УФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Реанимационные мероприятия результатов не дали, и медики констатировали его смерть.В учреждение направлена комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России.* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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алексей навальный*, ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, новости, фсин
Следком начал проверку по факту смерти Навального*
Следком организовал процессуальную проверку по факту смерти Навального*