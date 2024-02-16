https://crimea.ria.ru/20240216/aleksey-navalnyy-umer-v-kolonii-1134996078.html

Алексей Навальный* умер в колонии

Алексей Навальный* умер в колонии - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Алексей Навальный* умер в колонии

Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3. Об этом сообщил УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T14:23

2024-02-16T14:23

2024-02-16T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3. Об этом сообщил УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу."16 февраля в исправительной колонии №3 осужденный Навальный* А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении УФСИН.По данным ведомства, медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако они не дали результата.По информации РИА Новости, ФСИН России направляет комиссию в исправительную колонию №3 в ЯНАО."В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А.А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России", - цитирует агентство сообщение пресс-бюро ведомства.В августе Московский городской суд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. Суд признал его виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней, создании НКО, посягающей на права граждан, а также в вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и о реабилитации нацизма.Ранее Навальный* проходил обвиняемым по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". В 2014 году суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы условно. Будучи осужденным, он нарушил условия отбывания наказания, отправившись в Германию. В январе 2021 года его задержали, а затем назначили реальный срок заключения – 2 года и 8 месяцев лишения свободы.В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* совокупно с предыдущим делом к 9 годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По результатам рассмотрения дела Навальный* получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального* перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, алексей навальный*, уфсин, россия, общество