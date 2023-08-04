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Навального* приговорили к 19 годам колонии по делу об экстремизме - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Навального* приговорили к 19 годам колонии по делу об экстремизме
Навального* приговорили к 19 годам колонии по делу об экстремизме - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Навального* приговорили к 19 годам колонии по делу об экстремизме
Московский городской суд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T18:18
2023-08-04T18:18
новости
суд
приговор
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Московский городской суд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме, сообщает РИА Новости.Выездное судебное заседание состоялось в закрытом режиме в колонии №6 во Владимирской области, где Навальный* отбывал срок за нарушение режима условного осуждения, мошенничество и неуважение к суду.По итогам нового заседания суд признал его виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней, создании НКО, посягающей на права граждан, а также в вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и о реабилитации нацизма.Гособвинение ходатайствовало о назначении подсудимому 20 лет колонии особого режима.Ранее Навальный* проходил обвиняемым по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". В 2014 году суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы условно. Будучи осужденным, он нарушил условия отбывания наказания, отправившись в Германию. В январе 2021 года его задержали, а затем назначили реальный срок заключения – 2 года и 8 месяцев лишения свободы.В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* совокупно с предыдущим делом к 9 годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По результатам рассмотрения дела Навальный* получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального* перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://crimea.ria.ru/20210303/V-MID-RF-nazvali-torzhestvom-absurdnosti-sanktsii-iz-za-Navalnogo-1119320401.html
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РИА Новости Крым
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новости, суд, приговор, москва, россия
Навального* приговорили к 19 годам колонии по делу об экстремизме

Мосгорсуд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии по делу об экстремизме

18:18 04.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОглашение приговора А. Навальному по делу об экстремизме
Оглашение приговора А. Навальному по делу об экстремизме - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Московский городской суд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме, сообщает РИА Новости.
Выездное судебное заседание состоялось в закрытом режиме в колонии №6 во Владимирской области, где Навальный* отбывал срок за нарушение режима условного осуждения, мошенничество и неуважение к суду.
По итогам нового заседания суд признал его виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней, создании НКО, посягающей на права граждан, а также в вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и о реабилитации нацизма.
Гособвинение ходатайствовало о назначении подсудимому 20 лет колонии особого режима.
Ранее Навальный* проходил обвиняемым по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". В 2014 году суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы условно. Будучи осужденным, он нарушил условия отбывания наказания, отправившись в Германию. В январе 2021 года его задержали, а затем назначили реальный срок заключения – 2 года и 8 месяцев лишения свободы.
В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* совокупно с предыдущим делом к 9 годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По результатам рассмотрения дела Навальный* получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального* перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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