https://crimea.ria.ru/20240207/raketnaya-opasnost-vtoroy-raz-obyavlena-v-belgorode-i-belgorodskom-rayone-1134770125.html

Ракетная опасность второй раз объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность второй раз объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Ракетная опасность второй раз объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности второй раз за день запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T19:49

2024-02-07T19:49

2024-02-07T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности второй раз за день запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли в 16:30 в среду. Семь выпущенных ВСУ реактивных снарядов Vampire были сбиты российской системой противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела Белгорода и Белгородского района реактивными снарядами Vampir со стороны ВСУ ранены два человека, также пострадали многоквартирные дома и автомобили. По информации Минобороны РФ, около 17:20 над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.8 января в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областьюЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, вячеслав гладков, новости, безопасность, белгородская область