Ракетная опасность второй раз объявлена в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявлена ракетная опасность
19:49 07.02.2024 (обновлено: 19:57 07.02.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности второй раз за день запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем ТГ-канале.
Ранее ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли в 16:30 в среду. Семь выпущенных ВСУ реактивных снарядов Vampire были сбиты российской системой противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.
По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела Белгорода и Белгородского района реактивными снарядами Vampir со стороны ВСУ ранены два человека, также пострадали многоквартирные дома и автомобили. По информации Минобороны РФ, около 17:20 над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.
8 января в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
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