Рейтинг@Mail.ru
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240207/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-belgorode-i-belgorodskom-rayone-1134763205.html
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T16:36
2024-02-07T16:42
вячеслав гладков
новости
белгородская область
белгород
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_8d5c109541a63aaade81b2e9ac3dd814.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате обстрела вооруженными силами Украины города в Белгородской области ранены два местных жителя, сообщил губернатор ранее. Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия.Накануне атаке украинского беспилотника подвергся город Губкин в Белгородской области.В понедельник в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области была ранена женщина.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дроновДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
белгородская область
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:39:430:362_1920x0_80_0_0_0b72e4c97d5f8c886d108cd7001dc88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, новости, белгородская область, белгород, безопасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность – губернатор

16:36 07.02.2024 (обновлено: 16:42 07.02.2024)
 
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем ТГ-канале.
В результате обстрела вооруженными силами Украины города в Белгородской области ранены два местных жителя, сообщил губернатор ранее. Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия.
Накануне атаке украинского беспилотника подвергся город Губкин в Белгородской области.
В понедельник в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области была ранена женщина.
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дронов
Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин
ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
Вячеслав ГладковНовостиБелгородская областьБелгородБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей
17:41В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог
17:31Семь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
17:27Чем грозит утечка радиоактивной воды на АЭС "Фукусима" - мнение
17:17Через два моря к новым регионам РФ: эксперт о перспективе турмаршрута
16:36Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
16:07Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в Крыму и Севастополе
15:54На "Фукусиме" произошла утечка загрязненной радионуклидами воды
15:23Выборы президента РФ в Херсонской области пройдут на две недели раньше
14:40Законопроект об усилении мобилизации на Украине принят в первом чтении
14:36Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов
14:26Суточные потери ВСУ превысили 1000 человек
14:18Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино
13:58Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 100 беспилотников
13:42Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму
13:28Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено
13:15Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло
12:51Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура
12:31Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае
12:16Юные крымчане могут попасть в ТВ-проект "Ты супер!"
Лента новостейМолния