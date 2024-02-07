https://crimea.ria.ru/20240207/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-belgorode-i-belgorodskom-rayone-1134763205.html

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T16:36

2024-02-07T16:36

2024-02-07T16:42

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате обстрела вооруженными силами Украины города в Белгородской области ранены два местных жителя, сообщил губернатор ранее. Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия.Накануне атаке украинского беспилотника подвергся город Губкин в Белгородской области.В понедельник в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области была ранена женщина.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дроновДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгородская область, белгород, безопасность