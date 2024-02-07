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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T16:36
2024-02-07T16:36
2024-02-07T16:42
вячеслав гладков
новости
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате обстрела вооруженными силами Украины города в Белгородской области ранены два местных жителя, сообщил губернатор ранее. Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия.Накануне атаке украинского беспилотника подвергся город Губкин в Белгородской области.В понедельник в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области была ранена женщина.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дроновДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, белгород, безопасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность – губернатор
16:36 07.02.2024 (обновлено: 16:42 07.02.2024)