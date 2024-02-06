https://crimea.ria.ru/20240206/glavnoe-za-den-6-fevralya-1134745128.html

Главное за день: 6 февраля

Главное за день: 6 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Главное за день: 6 февраля

На юге России бушует непогода: сходят лавины и селевые потоки. Вокруг Азовского моря построят транспортное кольцо по аналогии с трассой "Таврида". В Сочи... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T22:03

2024-02-06T22:03

2024-02-06T22:03

главное за день

погода

сочи

штормовое предупреждение

стихия

азовское море

марат хуснуллин

ремонт дорог

аэропорт

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134234885_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_9758a215433a78fcdedb55a2316d7caa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На юге России бушует непогода: сходят лавины и селевые потоки. Вокруг Азовского моря построят транспортное кольцо по аналогии с трассой "Таврида". В Сочи постепенно нормализуется работа аэропорта, расчищены железнодорожные пути после схода оползня. Российская армия продвинулась в зоне СВО сразу на двух направлениях – противник несет потери. Средствами ПВО над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников. Херсонскую область также атаковали семь БПЛА противника – один взорвался на территории школы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На юге России разыгралась стихияВ Сочи обильные снегопады – на лыжных трассах одного из курортов сошла лавина. Снегом засыпало шестерых туристов, им оказали помощь сотрудники курорта. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники МЧС Кубани вместе с кинологами обследовали снежные наносы – людей под снегом обнаружено не было.Ранее из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС муниципального характера, под угрозой оказались 11 домовладений. Ураганный ветер унес часть кровли над школой в Харьковском хуторе Лабинского района Кубани.Непогода разгулялась в горах Кавказа – в Дагестане снежная лавина заблокировала проезд в Цунтинский район. Из-за снегопада и снежных наносов закрыт Генухский перевал (участок республиканской автодороги Кидеро – Бежта – Тлядал), без транспортного сообщения остались 45 населенных пунктов.Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуАзовское море стало внутренним морем Российской Федерации, и создание транспортного кольца вокруг него будет способствовать развитию туризма. Оно будет построено по примеру трассы "Таврида" в Крыму, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью на канале Соловьев LIVE."У нас Азовское море стало внутренним. Соответственно, кольцо вокруг Азовского моря – это почти 1400 км – мы хотим сделать четырехполосной скоростной трассой с подъездами к морю, как вот "Тавриду" мы делали в Крыму", – сказал Хуснуллин.Вице-премьер уточнил, что сейчас уже ведут подсчеты, сколько здесь построят отелей и каких именно.Как работает аэропорт и железная дорога в СочиАэропорт Сочи, в котором накануне были задержаны все рейсы, постепенно восстанавливает свою работу. Начали прибывать рейсы, отправленные ранее на запасные аэродромы.Постепенно входят в обычный график поезда, задержанные накануне в связи со сходом селя между станциями Дагомыс и Лоо, сообщил официальный Telegram-канал РЖД. Участок дороги удалось расчистить со стороны моря, железнодорожники приступили к замене рельсов.Успехи российской армии в зоне спецоперацииВооруженным силам Российской Федерации за сутки удалось занять более выгодные позиции на двух направлениях – Краснолиманском и Донецком. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областьюНад территорией Белгородской области за ночь системы ПВО сбили 7 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.В Херсонской области атака беспилотников – повреждено здание школыХерсонскую область атаковали семь украинских беспилотников, один из них взорвался недалеко от здания школы. В результате оно получило повреждения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Боевики украинских вооруженных формирований сегодня совершили террористическое нападение на село Каменка Каховского муниципального округа с помощью FPV-дронов. Наши военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе", – написал Сальдо.По данным губернатора, пострадавших нет.

https://crimea.ria.ru/20240206/dva-cheloveka-pogibli-v-stolknovenii-gruzovogo-mercedes-i-lada-granta-1134742830.html

https://crimea.ria.ru/20240206/peskov-nikakikh-resheniy-o-zaprete-vpn-v-rf-seychas-net-1134723118.html

https://crimea.ria.ru/20240206/troi-cheloveka-postradali-pri-khlopke-gaza-v-pomeschenii-obschepita-v-sochi-1134719516.html

https://crimea.ria.ru/20240206/velikiy-general-zaluzhnyy-naydet-li-kiev-ravnotsennuyu-zamenu-1134743350.html

https://crimea.ria.ru/20240206/zelenskiy-sozdaet-v-vsu-sily-bespilotnykh-sistem-1134743777.html

https://crimea.ria.ru/20240206/denatsifikatsiya-ukrainy-kadry-nado-gotovit-v-rossii-1134739664.html

сочи

азовское море

белгородская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, погода, сочи, штормовое предупреждение, стихия, азовское море, марат хуснуллин, ремонт дорог, аэропорт, железная дорога, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, белгородская область, херсонская область, беспилотник (бпла, дрон)