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Главное за день: 6 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Главное за день: 6 февраля
Главное за день: 6 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Главное за день: 6 февраля
На юге России бушует непогода: сходят лавины и селевые потоки. Вокруг Азовского моря построят транспортное кольцо по аналогии с трассой "Таврида". В Сочи... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T22:03
2024-02-06T22:03
главное за день
погода
сочи
штормовое предупреждение
стихия
азовское море
марат хуснуллин
ремонт дорог
аэропорт
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На юге России бушует непогода: сходят лавины и селевые потоки. Вокруг Азовского моря построят транспортное кольцо по аналогии с трассой "Таврида". В Сочи постепенно нормализуется работа аэропорта, расчищены железнодорожные пути после схода оползня. Российская армия продвинулась в зоне СВО сразу на двух направлениях – противник несет потери. Средствами ПВО над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников. Херсонскую область также атаковали семь БПЛА противника – один взорвался на территории школы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На юге России разыгралась стихияВ Сочи обильные снегопады – на лыжных трассах одного из курортов сошла лавина. Снегом засыпало шестерых туристов, им оказали помощь сотрудники курорта. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники МЧС Кубани вместе с кинологами обследовали снежные наносы – людей под снегом обнаружено не было.Ранее из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС муниципального характера, под угрозой оказались 11 домовладений. Ураганный ветер унес часть кровли над школой в Харьковском хуторе Лабинского района Кубани.Непогода разгулялась в горах Кавказа – в Дагестане снежная лавина заблокировала проезд в Цунтинский район. Из-за снегопада и снежных наносов закрыт Генухский перевал (участок республиканской автодороги Кидеро – Бежта – Тлядал), без транспортного сообщения остались 45 населенных пунктов.Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуАзовское море стало внутренним морем Российской Федерации, и создание транспортного кольца вокруг него будет способствовать развитию туризма. Оно будет построено по примеру трассы "Таврида" в Крыму, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью на канале Соловьев LIVE."У нас Азовское море стало внутренним. Соответственно, кольцо вокруг Азовского моря – это почти 1400 км – мы хотим сделать четырехполосной скоростной трассой с подъездами к морю, как вот "Тавриду" мы делали в Крыму", – сказал Хуснуллин.Вице-премьер уточнил, что сейчас уже ведут подсчеты, сколько здесь построят отелей и каких именно.Как работает аэропорт и железная дорога в СочиАэропорт Сочи, в котором накануне были задержаны все рейсы, постепенно восстанавливает свою работу. Начали прибывать рейсы, отправленные ранее на запасные аэродромы.Постепенно входят в обычный график поезда, задержанные накануне в связи со сходом селя между станциями Дагомыс и Лоо, сообщил официальный Telegram-канал РЖД. Участок дороги удалось расчистить со стороны моря, железнодорожники приступили к замене рельсов.Успехи российской армии в зоне спецоперацииВооруженным силам Российской Федерации за сутки удалось занять более выгодные позиции на двух направлениях – Краснолиманском и Донецком. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областьюНад территорией Белгородской области за ночь системы ПВО сбили 7 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.В Херсонской области атака беспилотников – повреждено здание школыХерсонскую область атаковали семь украинских беспилотников, один из них взорвался недалеко от здания школы. В результате оно получило повреждения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Боевики украинских вооруженных формирований сегодня совершили террористическое нападение на село Каменка Каховского муниципального округа с помощью FPV-дронов. Наши военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе", – написал Сальдо.По данным губернатора, пострадавших нет.
https://crimea.ria.ru/20240206/dva-cheloveka-pogibli-v-stolknovenii-gruzovogo-mercedes-i-lada-granta-1134742830.html
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азовское море
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главное за день, погода, сочи, штормовое предупреждение, стихия, азовское море, марат хуснуллин, ремонт дорог, аэропорт, железная дорога, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, белгородская область, херсонская область, беспилотник (бпла, дрон)
Главное за день: 6 февраля

Главные события и заявления вторника, 6 февраля

22:03 06.02.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На юге России бушует непогода: сходят лавины и селевые потоки. Вокруг Азовского моря построят транспортное кольцо по аналогии с трассой "Таврида". В Сочи постепенно нормализуется работа аэропорта, расчищены железнодорожные пути после схода оползня. Российская армия продвинулась в зоне СВО сразу на двух направлениях – противник несет потери. Средствами ПВО над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников. Херсонскую область также атаковали семь БПЛА противника – один взорвался на территории школы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

На юге России разыгралась стихия

В Сочи обильные снегопады – на лыжных трассах одного из курортов сошла лавина. Снегом засыпало шестерых туристов, им оказали помощь сотрудники курорта. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники МЧС Кубани вместе с кинологами обследовали снежные наносы – людей под снегом обнаружено не было.
Ранее из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС муниципального характера, под угрозой оказались 11 домовладений. Ураганный ветер унес часть кровли над школой в Харьковском хуторе Лабинского района Кубани.
Непогода разгулялась в горах Кавказа – в Дагестане снежная лавина заблокировала проезд в Цунтинский район. Из-за снегопада и снежных наносов закрыт Генухский перевал (участок республиканской автодороги Кидеро – Бежта – Тлядал), без транспортного сообщения остались 45 населенных пунктов.
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Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму

Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, и создание транспортного кольца вокруг него будет способствовать развитию туризма. Оно будет построено по примеру трассы "Таврида" в Крыму, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью на канале Соловьев LIVE.
"У нас Азовское море стало внутренним. Соответственно, кольцо вокруг Азовского моря – это почти 1400 км – мы хотим сделать четырехполосной скоростной трассой с подъездами к морю, как вот "Тавриду" мы делали в Крыму", – сказал Хуснуллин.
Вице-премьер уточнил, что сейчас уже ведут подсчеты, сколько здесь построят отелей и каких именно.
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Как работает аэропорт и железная дорога в Сочи

Аэропорт Сочи, в котором накануне были задержаны все рейсы, постепенно восстанавливает свою работу. Начали прибывать рейсы, отправленные ранее на запасные аэродромы.
Постепенно входят в обычный график поезда, задержанные накануне в связи со сходом селя между станциями Дагомыс и Лоо, сообщил официальный Telegram-канал РЖД. Участок дороги удалось расчистить со стороны моря, железнодорожники приступили к замене рельсов.
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Успехи российской армии в зоне спецоперации

Вооруженным силам Российской Федерации за сутки удалось занять более выгодные позиции на двух направлениях – Краснолиманском и Донецком. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью

Над территорией Белгородской области за ночь системы ПВО сбили 7 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.
Владимир Зеленский
20:49
Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем

В Херсонской области атака беспилотников – повреждено здание школы

Херсонскую область атаковали семь украинских беспилотников, один из них взорвался недалеко от здания школы. В результате оно получило повреждения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Боевики украинских вооруженных формирований сегодня совершили террористическое нападение на село Каменка Каховского муниципального округа с помощью FPV-дронов. Наши военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе", – написал Сальдо.
По данным губернатора, пострадавших нет.
Украинцы у памятника Николаю Щорсу в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
18:57
Денацификация Украины требует времени и подготовки – мнение
 
Главное за деньПогодаСочиШтормовое предупреждениеСтихияАзовское мореМарат ХуснуллинРемонт дорогАэропортЖелезная дорогаМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПВОБелгородская областьХерсонская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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23:18Главные новости Крыма: 6 февраля
22:45Такер Карлсон заявил, что возьмет в Москве интервью у Владимира Путина
22:03Главное за день: 6 февраля
21:44Что помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году
21:22"Великий генерал" Залужный: найдет ли Киев равноценную замену
21:01Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы
20:49Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем
20:32В Россию ввезут без пошлин еще сотни тонн куриного мяса
20:02Два человека погибли в столкновении грузового Mercedes и "Лада Гранта"
19:37Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа
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