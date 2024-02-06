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Лавина остановила дорожное сообщение в горах
Лавина остановила дорожное сообщение в горах - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Лавина остановила дорожное сообщение в горах
Высокогорный Цунтинский район Дагестана оказался отрезанным от дорожного сообщения из-за сошедшей снежной лавины. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T17:57
2024-02-06T17:57
2024-02-06T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Высокогорный Цунтинский район Дагестана оказался отрезанным от дорожного сообщения из-за сошедшей снежной лавины. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.В Цунтинском районе из-за снегопада и снежных наносов закрыт Генухский перевал (участок республиканского автодороги Кидеро – Бежта – Тлядал).Также в Тлядатинском районе и районе возле населенного пункта Гороколоб на 22 км автодороги районного значения сошла небольшая лавина, без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов. Работы по расчистке дороги начнутся тогда, когда закончится метель.В ведомстве напомнили, что в ближайшее время сохраняется усиление ветра до 15-20 м/с. В горных районах республики свыше 2000 м лавиноопасно.Ранее сообщалось, что дорожники ликвидировали последствия схода селевого потока на дороге в Алуштинском округе, где ранее сошел сель.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползняЗадержанные из-за селя поезда на Кубани входят в графикШтормовой ветер на юге Крыма: спасатели предупредили об опасности
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РИА Новости Крым
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новости, происшествия, дагестан, горы, погода, стихия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Лавина остановила дорожное сообщение в горах
Сход снежной лавины отрезал район Дагестана от дорожного сообщения
17:57 06.02.2024 (обновлено: 18:00 06.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Высокогорный Цунтинский район Дагестана оказался отрезанным от дорожного сообщения из-за сошедшей снежной лавины. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
В Цунтинском районе из-за снегопада и снежных наносов закрыт Генухский перевал (участок республиканского автодороги Кидеро – Бежта – Тлядал).
"На 37 км республиканской автодороги Агвали – Шаури – Кидеро км сошла снежная лавина длиной 750 м3. Заблокирован Цунтинский район, 45 населенных пунктов. Выехали 2 единицы техники, ориентировочное время расчистки к 19:00", – говорится в Telegram-сообщении.
Также в Тлядатинском районе и районе возле населенного пункта Гороколоб на 22 км автодороги районного значения сошла небольшая лавина, без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов. Работы по расчистке дороги начнутся тогда, когда закончится метель.
В ведомстве напомнили, что в ближайшее время сохраняется усиление ветра до 15-20 м/с. В горных районах республики свыше 2000 м лавиноопасно.
Ранее сообщалось
, что дорожники ликвидировали последствия схода селевого потока на дороге в Алуштинском округе, где ранее сошел сель.
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