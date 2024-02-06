https://crimea.ria.ru/20240206/dorogu-na-yuzhnom-beregu-kryma-raschistili-posle-skhoda-selya-1134737262.html

Дорогу на Южном берегу Крыма расчистили после схода селя

Дорогу на Южном берегу Крыма расчистили после схода селя - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Дорогу на Южном берегу Крыма расчистили после схода селя

Дорожники ликвидировали последствия схода селевого потока на дороге в Алуштинском округе, где ранее сошел сель. Как сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T17:08

2024-02-06T17:08

2024-02-06T17:16

новости крыма

штормовое предупреждение

в крыму из-за непогоды сошел сель

происшествия

крымавтодор

крымская погода

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Дорожники ликвидировали последствия схода селевого потока на дороге в Алуштинском округе, где ранее сошел сель. Как сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор", ограничения движения автотранспорта сняты.Селевые потоки сошли на дороги крымского южнобережья из-за непогоды в ночь 6 февраля, в частности вынос грунта произошел на отдельных участках дороги, соединяющей поселки Нижнюю и Верхнюю Кутузовку. Движение было ограничено. В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии. По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах – с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся. По данным МЧС России по Крыму, штормовое предупреждение на юге полуострова продолжает действовать. Также опасные погодные условия складываются на Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползня Задержанные из-за селя поезда на Кубани входят в графикЧто спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, штормовое предупреждение, в крыму из-за непогоды сошел сель, происшествия, крымавтодор, крымская погода, стихия