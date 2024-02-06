Дорогу на Южном берегу Крыма расчистили после схода селя
Дорожники расчистили участок в Алуштинском округе после схода селя – "Крымавтодор"
17:08 06.02.2024 (обновлено: 17:16 06.02.2024)
© КрымавтодорДорожники устранили последствия схода селя на дорогу Нижняя Кутузовка - Верхняя Кутузовка
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Дорожники ликвидировали последствия схода селевого потока на дороге в Алуштинском округе, где ранее сошел сель. Как сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор", ограничения движения автотранспорта сняты.
"Дорожники ликвидировали вынос грунта на втором километре автодороги Нижняя Кутузовка – Верхняя Кутузовка. Ограничения движения на данном участке нет", – сказано в сообщении.
© КрымавтодорДорожники устранили последствия схода селя на дорогу Нижняя Кутузовка - Верхняя Кутузовка
© Крымавтодор
Дорожники устранили последствия схода селя на дорогу Нижняя Кутузовка - Верхняя Кутузовка
Селевые потоки сошли на дороги крымского южнобережья из-за непогоды в ночь 6 февраля, в частности вынос грунта произошел на отдельных участках дороги, соединяющей поселки Нижнюю и Верхнюю Кутузовку. Движение было ограничено.
В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии.
По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах – с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся.
По данным МЧС России по Крыму, штормовое предупреждение на юге полуострова продолжает действовать. Также опасные погодные условия складываются на Кубани.
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