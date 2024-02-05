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Главное за день: 5 февраля - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Главное за день: 5 февраля
Главное за день: 5 февраля - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Главное за день: 5 февраля
В Карелии потерпел крушение вертолет МЧС, в Крыму ФСБ предотвратили покушение на одного из руководителей республики. На Украине продолжают увольнять Залужного,... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T22:21
2024-02-05T22:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Карелии потерпел крушение вертолет МЧС, в Крыму ФСБ предотвратили покушение на одного из руководителей республики. На Украине продолжают увольнять Залужного, а ВСУ тем временем несут потери на линии боевого соприкосновения. В Сочи из-за масштабного селевого потока было задержано движение поездов, по погодным условиям не работает аэропорт. И наконец, груз со взрывчаткой перехватили по пути из Одессы в Воронеж, сообщила грузинская Служба безопасности.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обломки вертолета МЧС нашли в Онежском озереМи-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии, обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Известно, что в ходе тренировочного полета экипаж перестал выходить на связь. В районе села Деревянное были организованы поисковые работы, спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию.По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.Агенты СБУ в Крыму готовили покушение на руководителя республикиЗа подготовку теракта, целью которого был кортеж одного из руководителей Республики Крым, задержаны трое подозреваемых. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.При обыске у фигурантов были обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства и комплектующие к ним. Одно из них предполагалось привести в действие с помощью мобильного телефона.Залужный станет послом Украины в ВеликобританииГлавком ВСУ Валерий Залужный якобы согласился уйти в отставку и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко."По моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, - это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине. Поэтому я разочарую фанатов Залужного", - сказал Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву в эфире его Youtube-канала.Более 880 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперацииАрмия России за истекшие сутки отразила 12 ожесточенных атак противника, в результате ВСУ потеряли порядка 885 военнослужащих. Кроме того, было уничтожено несколько десятков военной техники и склад боеприпасов. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.Больше всего атак за сутки противник предпринял на Купянском направлении."Активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены семь атак. Потери ВСУ составили до 130-ти военнослужащих и два пикапа", - говорится в сообщении.Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где дважды безуспешно пытались перейти в атаку и потеряли до 290 боевиков.Из-за селевого потока в Сочи задержали 18 поездовЭто произошло из-за масштабного оползня, сошедшего на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, сообщил глава города Алексей Копайгородский. Объем сошедшей на железнодорожное полотно породы превысил пять тысяч кубических метров.Было задержано 18 пассажирских составов.Среди задержанных составов оказалось два крымских поезда, следующих из Симферополя в Адлер и обратно. Их движение было восстановлено вечером в 18:46 по московскому времени.Кроме того, из-за разгулявшейся непогоды в аэропорту Сочи был задержан вылет всех воздушных судов на несколько часов. Рейсы по направлению в Сочи были перенаправлены на запасные аэродромы.Груз со взрывчаткой из Одессы задержала служба безопасности ГрузииОпасный груз с шестью взрывными устройствами направлялся из Одессы в Воронеж с целью осуществления теракта. Об этом сообщила грузинская Служба госбезопасности, пишет РИА Новости."19 января этого года указанные взрывные устройства и вещества были ввезены из города Одессы (Украина) через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе, принадлежащему гражданину Украины. Груз планировалось вывезти в Россию, а именно в город Воронеж, через КПП "Дарьял", — уточнили в ведомстве.При обыске машины сотрудники антитеррористического центра изъяли два аккумулятора для электромобиля, в которых обнаружили шесть специальных взрывных устройств.
https://crimea.ria.ru/20240205/pokushenie-na-rukovodstvo-kryma-v-fsb-raskryli-podrobnosti-1134708242.html
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https://crimea.ria.ru/20240205/pochemu-mezhdunarodnyy-sud-oon-otkazalsya-poderzhat-pretenzii-ukrainy-k-rf--1134702135.html
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главное за день, в мире, украина, россия, новости, политика, экономика
Главное за день: 5 февраля

Главные события и заявления понедельника, 5 февраля

22:21 05.02.2024 (обновлено: 22:32 05.02.2024)
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Карелии потерпел крушение вертолет МЧС, в Крыму ФСБ предотвратили покушение на одного из руководителей республики. На Украине продолжают увольнять Залужного, а ВСУ тем временем несут потери на линии боевого соприкосновения. В Сочи из-за масштабного селевого потока было задержано движение поездов, по погодным условиям не работает аэропорт. И наконец, груз со взрывчаткой перехватили по пути из Одессы в Воронеж, сообщила грузинская Служба безопасности.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обломки вертолета МЧС нашли в Онежском озере

Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии, обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что в ходе тренировочного полета экипаж перестал выходить на связь. В районе села Деревянное были организованы поисковые работы, спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Агенты СБУ в Крыму готовили покушение на руководителя республики

За подготовку теракта, целью которого был кортеж одного из руководителей Республики Крым, задержаны трое подозреваемых. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Задержана группа из трех россиян, которые по заданию СБУ в Симферополе готовили подрыв автомобиля. Они уже дали признательные показания", - говорится в сообщении.
При обыске у фигурантов были обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства и комплектующие к ним. Одно из них предполагалось привести в действие с помощью мобильного телефона.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности

Залужный станет послом Украины в Великобритании

Главком ВСУ Валерий Залужный якобы согласился уйти в отставку и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.
"По моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, - это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине. Поэтому я разочарую фанатов Залужного", - сказал Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву в эфире его Youtube-канала.
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Более 880 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации

Армия России за истекшие сутки отразила 12 ожесточенных атак противника, в результате ВСУ потеряли порядка 885 военнослужащих. Кроме того, было уничтожено несколько десятков военной техники и склад боеприпасов. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.
Больше всего атак за сутки противник предпринял на Купянском направлении.
"Активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены семь атак. Потери ВСУ составили до 130-ти военнослужащих и два пикапа", - говорится в сообщении.
Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где дважды безуспешно пытались перейти в атаку и потеряли до 290 боевиков.
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Из-за селевого потока в Сочи задержали 18 поездов

Это произошло из-за масштабного оползня, сошедшего на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, сообщил глава города Алексей Копайгородский. Объем сошедшей на железнодорожное полотно породы превысил пять тысяч кубических метров.
Было задержано 18 пассажирских составов.
Среди задержанных составов оказалось два крымских поезда, следующих из Симферополя в Адлер и обратно. Их движение было восстановлено вечером в 18:46 по московскому времени.
Кроме того, из-за разгулявшейся непогоды в аэропорту Сочи был задержан вылет всех воздушных судов на несколько часов. Рейсы по направлению в Сочи были перенаправлены на запасные аэродромы.
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Груз со взрывчаткой из Одессы задержала служба безопасности Грузии

Опасный груз с шестью взрывными устройствами направлялся из Одессы в Воронеж с целью осуществления теракта. Об этом сообщила грузинская Служба госбезопасности, пишет РИА Новости.
"19 января этого года указанные взрывные устройства и вещества были ввезены из города Одессы (Украина) через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе, принадлежащему гражданину Украины. Груз планировалось вывезти в Россию, а именно в город Воронеж, через КПП "Дарьял", — уточнили в ведомстве.
При обыске машины сотрудники антитеррористического центра изъяли два аккумулятора для электромобиля, в которых обнаружили шесть специальных взрывных устройств.
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21:12Радио "Спутник в Крыму"
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22:41Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии
22:21Главное за день: 5 февраля
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21:31У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец
21:12Почему Международный суд ООН отказался поддержать претензии Украины к РФ
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17:51Что изменит новый закон о "наливайках" - депутат Бахарев
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