https://crimea.ria.ru/20240205/poezd-simferopol--adler-otpravilsya-iz-tuapse-dvizhenie-vosstanovleno-1134707493.html

Поезд Симферополь – Адлер отправился из Туапсе: движение восстановлено

Поезд Симферополь – Адлер отправился из Туапсе: движение восстановлено - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Поезд Симферополь – Адлер отправился из Туапсе: движение восстановлено

Поезд из Адлера в Симферополь, задержанный в связи со сходом селевого потока на железнодорожные пути, начал движение со станции Туапсе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T19:57

2024-02-05T19:57

2024-02-05T19:59

гранд сервис экспресс

железные дороги крыма

адлер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 фев – РИА Новости Крым. Поезд из Адлера в Симферополь, задержанный в связи со сходом селевого потока на железнодорожные пути, начал движение со станции Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Пассажиры поезда №315 Симферополь – Адлер были доставлены от станции Туапсе к местам назначения автобусами, уточняют в компании.Как стало известно ранее, 4 февраля на участке дороге между станциями Дагомыс и Лоо сошел сель, движение поездов от станции Туапсе до Адлера было приостановлено. Объем сошедшей на железнодорожное полотно породы превысил пять тысяч кубических метров, расчисткой железнодорожных занималась тяжелая техника и более ста работников.В связи с происшествием на несколько часов было остановлено движение 18-ти поездов, включая поезда 315/316 Симферополь – Адлер – Симферополь. Доставка пассажиров до мест назначения осуществлялась автобусами."Гранд Сервис Экспресс" рекомендует пассажирам и встречающим следить за информацией о передвижении состава в соцсетях и на официальном сайте компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Сель сошел на федеральную трассу М-4 "Дон"Все рейсы в аэропорту Сочи задерживаются из-за непогодыВ горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно

https://crimea.ria.ru/20240205/sochi-pod-udarom-stikhi---posledstviya-nepogody-i-prognoz-1134706384.html

адлер

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, адлер, симферополь, новости, транспорт, сочи, краснодарский край