https://crimea.ria.ru/20240205/gruz-so-vzryvchatkoy-iz-odessy-vezli-v-voronezh-1134696688.html

Груз со взрывчаткой из Одессы везли в Воронеж

Груз со взрывчаткой из Одессы везли в Воронеж - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Груз со взрывчаткой из Одессы везли в Воронеж

В Грузии задержан груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж с целью осуществления теракта. Об этом сообщила грузинская Служба... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T12:24

2024-02-05T12:24

2024-02-05T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Грузии задержан груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж с целью осуществления теракта. Об этом сообщила грузинская Служба госбезопасности, пишет РИА Новости.По данным силовиков, к перевозке взрывчатки через Грузию в РФ были причастны граждане Грузии, Украины, Армении, процесс был организован Украиной.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, одесса, воронеж, новости, безопасность, теракт, антитеррор