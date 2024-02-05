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Груз со взрывчаткой из Одессы везли в Воронеж
Груз со взрывчаткой из Одессы везли в Воронеж - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Груз со взрывчаткой из Одессы везли в Воронеж
В Грузии задержан груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж с целью осуществления теракта. Об этом сообщила грузинская Служба... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T12:24
2024-02-05T12:24
2024-02-05T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Грузии задержан груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж с целью осуществления теракта. Об этом сообщила грузинская Служба госбезопасности, пишет РИА Новости.По данным силовиков, к перевозке взрывчатки через Грузию в РФ были причастны граждане Грузии, Украины, Армении, процесс был организован Украиной.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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грузия, одесса, воронеж, новости, безопасность, теракт, антитеррор
Материал дополняется
Груз со взрывчаткой из Одессы везли в Воронеж
В Грузии задержали груз со взрывчаткой - его везли из Одессы в Воронеж
12:24 05.02.2024 (обновлено: 12:36 05.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Грузии задержан груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж с целью осуществления теракта. Об этом сообщила грузинская Служба госбезопасности, пишет РИА Новости.
По данным силовиков, к перевозке взрывчатки через Грузию в РФ были причастны граждане Грузии, Украины, Армении, процесс был организован Украиной.