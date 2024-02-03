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Главные события и заявления дня: 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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Главные события и заявления дня: 3 февраля
Главные события и заявления дня: 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Главные события и заявления дня: 3 февраля
Удар украинских боевиков по пекарне в Лисичанске. Пожар на нефтезаводе в Волгограде после падения БПЛА. За неделю Армия России улучшила положение на двух... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T21:57
2024-02-03T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Удар украинских боевиков по пекарне в Лисичанске. Пожар на нефтезаводе в Волгограде после падения БПЛА. За неделю Армия России улучшила положение на двух направлениях в зоне спецоперации и уничтожила склады топлива, арсеналы и иностранных наемников ВСУ. Синод ПЦУ исключил Александра Невского из числа святых. Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы. 370 новых электроподстанций установят в четырех районах Крыма в 2024 году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВСУ ударили по пекарне в ЛисичанскеВечером в субботу ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске уганской Народной Республики. В результате атаки восемь человек погибли, еще 10 получили ранения. Под завалами еще остаются около 10 человек, среди них есть погибшие. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало о том, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.Пожар на нефтезаводе в ВолгоградеВозгорание нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде произошло в результате падения сбитого вражеского беспилотника. Пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Обошлось без жертв."Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", - сообщил губернатор области Андрей Бочаров.Армии России громит врага в зоне СВО6 230 боевиков ВСУ уничтожены в боях на всех направлениях спецоперации за прошедшую неделю, еще 26 военных ВСУ сдались в плен. Российские военные отразили 92 вражеские атаки, разбили технику и вооружение боевиков. По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю."В период с 27 января по 3 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ", - говорится в недельной сводке ведомства.Раскольники отказались от Александра НевскогоСинод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.По мнению руководителя пресс-службы Крымской митрополии протоиерея Владимира Кашлюка, таким решением ПЦУ показала, что на самом деле служит не Богу, а своим западным хозяевам. Он также напомнил какую роль Невский сыграл в становлении независимости Киева.Киев грозит отодвинуть "демилитаризованную зону"Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы. Такое заявление он сделал на фоне провалов ВСУ и жалоб Киева на нехватку оружия. По его мнению, "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым политолог Игорь Шатров, угрозы отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга, которыми сыплет секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, ни что иное как завуалированные требования Киева к своим западным спонсорам предоставить дальнобойное оружие.В Крыму появятся новые подстанцииОколо 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века"."Запланированы работы по установке новых трансформаторных подстанций по всему Крыму. Сюда будут входить районы, которые наиболее пострадали от ноябрьского урагана. Всего планируется доустановить и заменить порядка 370 подстанций", – сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" представитель ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов.
https://crimea.ria.ru/20240203/novoe-zemletryasenie-na-granitse-kitaya-i-kirgizii--chto-izvestno-1134667134.html
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Главные события и заявления дня: 3 февраля

Главные события и заявления субботы, 3 февраля

21:57 03.02.2024 (обновлено: 21:59 03.02.2024)
 
© Telegram администрации ЛисичанскаПоследствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске ЛНР
Последствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске ЛНР
© Telegram администрации Лисичанска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Удар украинских боевиков по пекарне в Лисичанске. Пожар на нефтезаводе в Волгограде после падения БПЛА. За неделю Армия России улучшила положение на двух направлениях в зоне спецоперации и уничтожила склады топлива, арсеналы и иностранных наемников ВСУ. Синод ПЦУ исключил Александра Невского из числа святых. Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы. 370 новых электроподстанций установят в четырех районах Крыма в 2024 году.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске

Вечером в субботу ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске уганской Народной Республики. В результате атаки восемь человек погибли, еще 10 получили ранения. Под завалами еще остаются около 10 человек, среди них есть погибшие. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало о том, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.

Пожар на нефтезаводе в Волгограде

Возгорание нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде произошло в результате падения сбитого вражеского беспилотника. Пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Обошлось без жертв.
"Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", - сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
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Армии России громит врага в зоне СВО

6 230 боевиков ВСУ уничтожены в боях на всех направлениях спецоперации за прошедшую неделю, еще 26 военных ВСУ сдались в плен. Российские военные отразили 92 вражеские атаки, разбили технику и вооружение боевиков. По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю.
"В период с 27 января по 3 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ", - говорится в недельной сводке ведомства.

Раскольники отказались от Александра Невского

Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.
По мнению руководителя пресс-службы Крымской митрополии протоиерея Владимира Кашлюка, таким решением ПЦУ показала, что на самом деле служит не Богу, а своим западным хозяевам. Он также напомнил какую роль Невский сыграл в становлении независимости Киева.
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Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду

Киев грозит отодвинуть "демилитаризованную зону"

Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы. Такое заявление он сделал на фоне провалов ВСУ и жалоб Киева на нехватку оружия. По его мнению, "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства.
Как отметил в комментарии РИА Новости Крым политолог Игорь Шатров, угрозы отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга, которыми сыплет секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, ни что иное как завуалированные требования Киева к своим западным спонсорам предоставить дальнобойное оружие.

В Крыму появятся новые подстанции

Около 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века".
"Запланированы работы по установке новых трансформаторных подстанций по всему Крыму. Сюда будут входить районы, которые наиболее пострадали от ноябрьского урагана. Всего планируется доустановить и заменить порядка 370 подстанций", – сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" представитель ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов.
 
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