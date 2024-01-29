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Главные события и заявления дня: 29 января - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Главные события и заявления дня: 29 января
Главные события и заявления дня: 29 января - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Главные события и заявления дня: 29 января
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на президентских выборах. Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства. Лукашенко заявил о рекордном... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T22:55
2024-01-29T22:55
главное за день
выборы президента россии
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на президентских выборах. Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства. Лукашенко заявил о рекордном товарообороте между РФ и Белоруссией. Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Губернатор Ярославской области Евраев сообщил о перехвате дрона ВСУ над нефтезаводом. Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПутин зарегистрирован кандидатом на президентских выборахЦИК России зарегистрировала действующего главу государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента страны, которые пройдут в марте. Решение единогласно принято на заседании комиссии в понедельник.Также Центризбирком утвердил регистрацию 198 человек в качестве доверенных лиц Владимира Путина. Учитывая ранее принятое решение, совокупное число зарегистрированных доверенных лиц кандидата достигло 544 человек.Путин и Лукашенко подписали планВладимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию России и Белоруссии в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства.Также главы государств подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, постановление о стратегии научно-технического развития СГ до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий СГ в области литературы и искусства за 2023-2024 годов.Как заявил Владимир Путин, в условиях внешнего давления Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам. Рекордный товарооборотТоварооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года составит 54 миллиарда долларов, что является максимальным историческим показателем. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.Валиеву дисквалифицировалиСпортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву на четыре года по делу о нарушении антидопинговых правил. "Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно", - говорится в решении суда.Дроны ВСУ атаковали нефтезавод под ЯрославлемСредства РЭБ предотвратили атаку украинского беспилотника на нефтезавод в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев."Системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет", – отметил он в своих соцсетях.Взрывотехники ФСБ обезвредили вражеский дрон.Российские военные разбили склады ВСУАрмия России разбила склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива противника, а также сбила 34 БПЛА ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива", - говорится в сообщении ведомства.Общие потери ВСУ за сутки составили 680 человек.Появились слухи об отставке ЗалужногоВ понедельник бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволен с должности. Официальных подтверждений экс-нардеп не привел.Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг сообщения украинских СМИ об отставке главкома ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20240129/onlayn-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta--2024-kak-zaregistrirovatsya-1134541401.html
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главное за день, выборы президента россии, владимир путин (политик), николай лукашенко, россия, белоруссия, украина, новости, новости сво
Главные события и заявления дня: 29 января

Главные события и заявления понедельника, 29 января

22:55 29.01.2024
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на президентских выборах. Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства. Лукашенко заявил о рекордном товарообороте между РФ и Белоруссией. Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Губернатор Ярославской области Евраев сообщил о перехвате дрона ВСУ над нефтезаводом. Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Путин зарегистрирован кандидатом на президентских выборах

ЦИК России зарегистрировала действующего главу государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента страны, которые пройдут в марте. Решение единогласно принято на заседании комиссии в понедельник.
Также Центризбирком утвердил регистрацию 198 человек в качестве доверенных лиц Владимира Путина. Учитывая ранее принятое решение, совокупное число зарегистрированных доверенных лиц кандидата достигло 544 человек.
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Путин и Лукашенко подписали план

Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию России и Белоруссии в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства.
Также главы государств подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, постановление о стратегии научно-технического развития СГ до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий СГ в области литературы и искусства за 2023-2024 годов.
Как заявил Владимир Путин, в условиях внешнего давления Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам.

Рекордный товарооборот

Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года составит 54 миллиарда долларов, что является максимальным историческим показателем. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
"По итогам 2023 года мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами… Если взять в целом год, товары и услуги – 54 миллиарда долларов примерно будет. Это действительно исторический максимум", – отметил белорусский лидер.
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Валиеву дисквалифицировали

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву на четыре года по делу о нарушении антидопинговых правил.
"Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно", - говорится в решении суда.

Дроны ВСУ атаковали нефтезавод под Ярославлем

Средства РЭБ предотвратили атаку украинского беспилотника на нефтезавод в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет", – отметил он в своих соцсетях.
Взрывотехники ФСБ обезвредили вражеский дрон.

Российские военные разбили склады ВСУ

Армия России разбила склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива противника, а также сбила 34 БПЛА ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива", - говорится в сообщении ведомства.
Общие потери ВСУ за сутки составили 680 человек.
Сводка Минобороны РФ за 29.01.24Сводка Минобороны РФ за 29.01.24

Появились слухи об отставке Залужного

В понедельник бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволен с должности. Официальных подтверждений экс-нардеп не привел.
Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг сообщения украинских СМИ об отставке главкома ВСУ.
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