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Главное за день: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Главное за день: 10 января
Главное за день: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Главное за день: 10 января
Президент России Владимир Путин выступил против покупки автомобиля за средства материнского капитала. Председатель правительства Михаил Мишустин сделал ряд... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T22:15
2024-01-10T22:31
главное за день
новости
владимир путин (политик)
михаил мишустин
марат хуснуллин
новые регионы россии
сэз в новых регионах россии
материнский капитал
образование в россии
высшее образование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил против покупки автомобиля за средства материнского капитала. Председатель правительства Михаил Мишустин сделал ряд заявлений по переориентации крупных российских вузов. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о развитии специальной экономической зоны в новых регионах России. В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстрелах региона со стороны ВСУ. Украинские дроны совершили несколько попыток атаковать мирные населенные пункты России. Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин выступил против покупки автомобиля за средства материнского капиталаПрезидент России Владимир Путин объяснил, что использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля не разрешат, так как это может ущемить интересы детей."Потребностей у семей, тем более многодетных, очень много. Но я всегда боюсь, что, как только мы начнем разрешать тратить материнский капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей", – объяснил президент свою позицию.При этом он уточнил, что поручит правительству проработать вопрос льготного кредитования или субсидирования при покупке автомобиля вне рамок семейного капитала.Заявления премьера Мишустина на стратегической сессии по развитию вузовГлава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о запуске ряда крупных проектов, которые позволят снизить зависимость страны от импортных материалов и компонентов."Для снижения зависимости от иностранных компонентов и оборудования правительством принято решение о запуске крупных проектов развития собственных производств в самых разных отраслях, от станкостроения и изготовления авиационной техники до радиоэлектроники и фармацевтики", – сказал Мишустин.Все эти проекты серьезно расширяют горизонты задач для сферы образования, повышают ответственность ведущих вузов страны, которые являются примером для всех остальных учебных организаций.Премьер-министр также обратил внимание, что в условиях санкций предприятия нуждаются в разработчиках перспективных образцов техники, инженерах-системотехниках, программистах и других специалистах, необходимых для усиления промышленного потенциала."Решение этой задачи возможно только при пересмотре российской системы образования. Она должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене. Поэтому нужно внимательно посмотреть на текущую ситуацию в данной сфере и выработать новые комплексные решения и подходы. В том числе для того, чтобы гибко реагировать на запросы текущего времени и текущей ситуации", – добавил Мишустин.В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановкиОграничения судоходства ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области в связи с прогнозом ледовой обстановки."В морских портах Азов и Таганрог с 10 января 2024 года вводятся ограничения по режиму ледового плавания судов. Соответствующие распоряжения подписали капитаны портов", – говорится в сообщении регионального минтранса.58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на БелгородГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстрелах региона со стороны боевиков киевского режима."За вчерашний день из учреждений здравоохранения выписаны 13 человек. Те, кто получил ранения, начиная с 29 декабря. Сейчас в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек. Три человека, которые получили ранения 8 января, находятся пока в реанимации – в тяжелом, но стабильном состоянии", – сообщил губернатор.Атаки дронов и обстрелы регионов России со стороны ВСУВ ночь на среду дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью, сообщили в Минобороны РФ. Еще один беспилотник был сбит над Волгоградской областью. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры. Третий дрон противника был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны над Воронежской областью.Кроме того, украинские боевики трижды за день обстреляли мирные села Брянской области. В результате обстрела села Подывотье Севского района один мирный житель получил ранения, был поврежден автомобиль. Также около 14 часов дня украинские боевики дважды за несколько минут ударили по селам Лемешовка и Азаровка, выпустив 14 снарядов. В результате прилетов были повреждены жилые дома. Также 92 снаряда украинские боевики выпустили за минувшие сутки по мирным городам и селам левобережья Херсонской области.В новых регионах РФ еще несколько предприятий стали участниками СЭЗБолее 60 предприятий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях получили статус участников свободной экономической зоны."На сегодняшний день в едином реестре участников СЭЗ представлены компании из всех четырех новых регионов: 65 предприятий реализуют инвестиционные проекты и обеспечат работой более 41 тысячи человек", – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской областиИз-за аварии на подстанции "Таврическая" произошло отключение, в результате которого без электричества осталась почти половина Омска и треть Омской области."На подстанции "Таврическая" 500 кВ сработала автоматически аварийная защита, в результате чего произошло отключение около третьей части Омской области, в том числе почти половина города Омска", – написал в своем Telegram-канале министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.
https://crimea.ria.ru/20240110/briks-mozhet-stat-alternativoy-nedeesposobnoy-oon--ekspert-1134079493.html
https://crimea.ria.ru/20240110/germaniya-bez-sholtsa-i-orban-v-evrosovete-chego-zhdat-ot-rokirovok-2024-1134070125.html
https://crimea.ria.ru/20240110/avtokran-stolknulsya-s-shestyu-avtomobilyami--chto-izvestno-1134098943.html
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главное за день, новости, владимир путин (политик), михаил мишустин, марат хуснуллин, новые регионы россии, сэз в новых регионах россии, материнский капитал, образование в россии, высшее образование, азовское море, таганрог, белгород, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, министерство обороны рф, омская область, омск, автомобиль
Главное за день: 10 января

Главные события и заявления среды, 10 января

22:15 10.01.2024 (обновлено: 22:31 10.01.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил против покупки автомобиля за средства материнского капитала. Председатель правительства Михаил Мишустин сделал ряд заявлений по переориентации крупных российских вузов. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о развитии специальной экономической зоны в новых регионах России. В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстрелах региона со стороны ВСУ. Украинские дроны совершили несколько попыток атаковать мирные населенные пункты России. Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин выступил против покупки автомобиля за средства материнского капитала

Президент России Владимир Путин объяснил, что использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля не разрешат, так как это может ущемить интересы детей.
"Потребностей у семей, тем более многодетных, очень много. Но я всегда боюсь, что, как только мы начнем разрешать тратить материнский капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей", – объяснил президент свою позицию.
При этом он уточнил, что поручит правительству проработать вопрос льготного кредитования или субсидирования при покупке автомобиля вне рамок семейного капитала.
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Заявления премьера Мишустина на стратегической сессии по развитию вузов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о запуске ряда крупных проектов, которые позволят снизить зависимость страны от импортных материалов и компонентов.
"Для снижения зависимости от иностранных компонентов и оборудования правительством принято решение о запуске крупных проектов развития собственных производств в самых разных отраслях, от станкостроения и изготовления авиационной техники до радиоэлектроники и фармацевтики", – сказал Мишустин.
Все эти проекты серьезно расширяют горизонты задач для сферы образования, повышают ответственность ведущих вузов страны, которые являются примером для всех остальных учебных организаций.
Премьер-министр также обратил внимание, что в условиях санкций предприятия нуждаются в разработчиках перспективных образцов техники, инженерах-системотехниках, программистах и других специалистах, необходимых для усиления промышленного потенциала.
"Решение этой задачи возможно только при пересмотре российской системы образования. Она должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене. Поэтому нужно внимательно посмотреть на текущую ситуацию в данной сфере и выработать новые комплексные решения и подходы. В том числе для того, чтобы гибко реагировать на запросы текущего времени и текущей ситуации", – добавил Мишустин.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
09:35Радио "Спутник в Крыму"
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В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановки

Ограничения судоходства ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области в связи с прогнозом ледовой обстановки.
"В морских портах Азов и Таганрог с 10 января 2024 года вводятся ограничения по режиму ледового плавания судов. Соответствующие распоряжения подписали капитаны портов", – говорится в сообщении регионального минтранса.
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58 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстрелах региона со стороны боевиков киевского режима.
"За вчерашний день из учреждений здравоохранения выписаны 13 человек. Те, кто получил ранения, начиная с 29 декабря. Сейчас в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек. Три человека, которые получили ранения 8 января, находятся пока в реанимации – в тяжелом, но стабильном состоянии", – сообщил губернатор.
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Атаки дронов и обстрелы регионов России со стороны ВСУ

В ночь на среду дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью, сообщили в Минобороны РФ. Еще один беспилотник был сбит над Волгоградской областью. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры. Третий дрон противника был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны над Воронежской областью.
Кроме того, украинские боевики трижды за день обстреляли мирные села Брянской области. В результате обстрела села Подывотье Севского района один мирный житель получил ранения, был поврежден автомобиль. Также около 14 часов дня украинские боевики дважды за несколько минут ударили по селам Лемешовка и Азаровка, выпустив 14 снарядов. В результате прилетов были повреждены жилые дома. Также 92 снаряда украинские боевики выпустили за минувшие сутки по мирным городам и селам левобережья Херсонской области.
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В новых регионах РФ еще несколько предприятий стали участниками СЭЗ

Более 60 предприятий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях получили статус участников свободной экономической зоны.
"На сегодняшний день в едином реестре участников СЭЗ представлены компании из всех четырех новых регионов: 65 предприятий реализуют инвестиционные проекты и обеспечат работой более 41 тысячи человек", – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской области

Из-за аварии на подстанции "Таврическая" произошло отключение, в результате которого без электричества осталась почти половина Омска и треть Омской области.
"На подстанции "Таврическая" 500 кВ сработала автоматически аварийная защита, в результате чего произошло отключение около третьей части Омской области, в том числе почти половина города Омска", – написал в своем Telegram-канале министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.
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Главное за деньНовостиВладимир Путин (политик)Михаил МишустинМарат ХуснуллинНовые регионы РоссииСЭЗ в новых регионах РоссииМатеринский капиталОбразование в РоссииВысшее образованиеАзовское мореТаганрогБелгородВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУМинистерство обороны РФОмская областьОмскАвтомобиль
 
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