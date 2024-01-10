https://crimea.ria.ru/20240110/v-azovskom-more-ogranichili-sudokhodstvo-iz-za-ledovoy-obstanovki-1134086427.html

В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановки

В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановки - РИА Новости Крым, 10.01.2024

В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановки

Ограничения судоходства ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области в связи с прогнозом ледовой обстановки. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T15:38

2024-01-10T15:38

2024-01-10T15:38

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ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Ограничения судоходства ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области в связи с прогнозом ледовой обстановки. Об этом сообщает региональный минтранс.Ограничения введены на основании прогнозов погоды, ожидаемого понижения температуры и с учетом прогноза ледовой обстановки.Уточняется, что к плаванию будут допущены суда с ледовым классом не ниже Ice1 по классификации Российского морского регистра судоходства (РС), либо с аналогичными по характеристикам категориями ледовых усилений классификационного общества, в классе которого находится судно.При этом запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением аварийных случаев. Эти ограничения не распространяются на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки в портах, добавили в министерстве.В среду пресс-служба Росморречфлота сообщила о возможном обледенении судов в Керченском проливе.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение: на Кубани ожидается налипание мокрого снегаМорозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионахЭкстренное предупреждение: снежная буря с грозой и морозом идет на Кубань

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ростов-на-дону, ростовская область, морской транспорт, порты азовского-черноморского бассейна, погода, новости, азовское море