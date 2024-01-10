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В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановки
В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановки - РИА Новости Крым, 10.01.2024
В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановки
Ограничения судоходства ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области в связи с прогнозом ледовой обстановки. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T15:38
2024-01-10T15:38
2024-01-10T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Ограничения судоходства ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области в связи с прогнозом ледовой обстановки. Об этом сообщает региональный минтранс.Ограничения введены на основании прогнозов погоды, ожидаемого понижения температуры и с учетом прогноза ледовой обстановки.Уточняется, что к плаванию будут допущены суда с ледовым классом не ниже Ice1 по классификации Российского морского регистра судоходства (РС), либо с аналогичными по характеристикам категориями ледовых усилений классификационного общества, в классе которого находится судно.При этом запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением аварийных случаев. Эти ограничения не распространяются на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки в портах, добавили в министерстве.В среду пресс-служба Росморречфлота сообщила о возможном обледенении судов в Керченском проливе.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение: на Кубани ожидается налипание мокрого снегаМорозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионахЭкстренное предупреждение: снежная буря с грозой и морозом идет на Кубань
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ростов-на-дону, ростовская область, морской транспорт, порты азовского-черноморского бассейна, погода, новости, азовское море
В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановки
Минтранс: в портах Азов и Таганрог ограничили судоходство из-за ледовой обстановки
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Ограничения судоходства ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области в связи с прогнозом ледовой обстановки. Об этом сообщает региональный минтранс.
"В морских портах Азов и Таганрог с 10 января 2024 года вводятся ограничения по режиму ледового плавания судов. Соответствующие распоряжения подписали капитаны портов", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
Ограничения введены на основании прогнозов погоды, ожидаемого понижения температуры и с учетом прогноза ледовой обстановки.
Уточняется, что к плаванию будут допущены суда с ледовым классом не ниже Ice1 по классификации Российского морского регистра судоходства (РС), либо с аналогичными по характеристикам категориями ледовых усилений классификационного общества, в классе которого находится судно.
При этом запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением аварийных случаев. Эти ограничения не распространяются на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки в портах, добавили в министерстве.
В среду пресс-служба Росморречфлота сообщила
о возможном обледенении судов в Керченском проливе.
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