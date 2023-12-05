https://crimea.ria.ru/20231205/shtormovoe-preduprezhdenie-na-kubani-ozhidaetsya-nalipanie-mokrogo-snega--1133311250.html
Штормовое предупреждение: на Кубани ожидается налипание мокрого снега
Штормовое предупреждение: на Кубани ожидается налипание мокрого снега - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Штормовое предупреждение: на Кубани ожидается налипание мокрого снега
Налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сильный гололед прогнозируются в Краснодарском крае в ближайшие двое суток. Об этом предупреждает краевое... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T08:54
2023-12-05T08:54
2023-12-05T08:54
краснодарский край
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сильный гололед прогнозируются в Краснодарском крае в ближайшие двое суток. Об этом предупреждает краевое управление МЧС.Жителей и гостей края просят соблюдать осторожность на улицах и обращать внимание на целостность воздушных ЛЭП. В случае обрыва линий электропередачи нужно немедленно сообщить об этом экстренным службам. "При возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 112, 01 и 101", – добавили в ведомстве.Также региональный главк МЧС рекомендует обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за информацией на местных теле- и радиостанциях.Резкое похолодание пришло и в Крым. Накануне температура понизилась на 10-12 градусов и пошел снег. По данным Крымавтодора, на полуострове проводится превентивная обработка дорог для обеспечения безопасного проезда. В ночь на вторник на дежурство вывели около 50 единиц техники и 76 человек.Ранее в гидрометцентре Крыма сообщили, что в отдельных районах республики ночью и утром ожидается туман и гололедица на дорогах. Во вторник в регионе ожидается сухая, но прохладная погода. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, на южном побережье 0…+2 градуса, днем +3…+8, в горах 0…-3.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму резко похолодает и пойдет снегНа смену ненастью придет тепло: недельный погоды для Крыма от ФОБОСВсе поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, крым, крымавтодор, штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение: на Кубани ожидается налипание мокрого снега
В Краснодарском крае 5 и 6 декабря ожидается гололед и налипание мокрого снега
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сильный гололед прогнозируются в Краснодарском крае в ближайшие двое суток. Об этом предупреждает краевое управление МЧС.
"5 и 6 декабря в Краснодарском крае, исключая Черноморское побережье, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей края просят соблюдать осторожность на улицах и обращать внимание на целостность воздушных ЛЭП. В случае обрыва линий электропередачи нужно немедленно сообщить об этом экстренным службам.
"При возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 112, 01 и 101", – добавили в ведомстве.
Также региональный главк МЧС рекомендует обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за информацией на местных теле- и радиостанциях.
Резкое похолодание пришло и в Крым. Накануне температура понизилась на 10-12 градусов и пошел снег. По данным Крымавтодора, на полуострове проводится превентивная обработка дорог для обеспечения безопасного проезда. В ночь на вторник на дежурство вывели около 50 единиц техники и 76 человек.
Ранее в гидрометцентре Крыма сообщили
, что в отдельных районах республики ночью и утром ожидается туман и гололедица на дорогах. Во вторник в регионе ожидается сухая, но прохладная погода. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, на южном побережье 0…+2 градуса, днем +3…+8, в горах 0…-3.
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