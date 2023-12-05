https://crimea.ria.ru/20231205/shtormovoe-preduprezhdenie-na-kubani-ozhidaetsya-nalipanie-mokrogo-snega--1133311250.html

Штормовое предупреждение: на Кубани ожидается налипание мокрого снега

Штормовое предупреждение: на Кубани ожидается налипание мокрого снега - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Штормовое предупреждение: на Кубани ожидается налипание мокрого снега

Налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сильный гололед прогнозируются в Краснодарском крае в ближайшие двое суток. Об этом предупреждает краевое... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T08:54

2023-12-05T08:54

2023-12-05T08:54

краснодарский край

погода

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

крым

крымавтодор

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сильный гололед прогнозируются в Краснодарском крае в ближайшие двое суток. Об этом предупреждает краевое управление МЧС.Жителей и гостей края просят соблюдать осторожность на улицах и обращать внимание на целостность воздушных ЛЭП. В случае обрыва линий электропередачи нужно немедленно сообщить об этом экстренным службам. "При возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 112, 01 и 101", – добавили в ведомстве.Также региональный главк МЧС рекомендует обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за информацией на местных теле- и радиостанциях.Резкое похолодание пришло и в Крым. Накануне температура понизилась на 10-12 градусов и пошел снег. По данным Крымавтодора, на полуострове проводится превентивная обработка дорог для обеспечения безопасного проезда. В ночь на вторник на дежурство вывели около 50 единиц техники и 76 человек.Ранее в гидрометцентре Крыма сообщили, что в отдельных районах республики ночью и утром ожидается туман и гололедица на дорогах. Во вторник в регионе ожидается сухая, но прохладная погода. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, на южном побережье 0…+2 градуса, днем +3…+8, в горах 0…-3.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму резко похолодает и пойдет снегНа смену ненастью придет тепло: недельный погоды для Крыма от ФОБОСВсе поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, крым, крымавтодор, штормовое предупреждение