https://crimea.ria.ru/20231205/tuman-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1133280432.html

Туман и гололедица: погода в Крыму во вторник

Туман и гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Туман и гололедица: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман,... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T00:01

2023-12-05T00:01

2023-12-05T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5, днем +5...+7 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -1 до +2, днем от +3 до +8 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231204/bezopasnyy-start-avtomekhanik-nazval-glavnye-pravila-zimnikh-poezdok-1133170841.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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