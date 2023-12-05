https://crimea.ria.ru/20231205/tuman-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1133280432.html
Туман и гололедица: погода в Крыму во вторник
Туман и гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Туман и гололедица: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман,... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T00:01
2023-12-05T00:01
2023-12-05T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5, днем +5...+7 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -1 до +2, днем от +3 до +8 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231204/bezopasnyy-start-avtomekhanik-nazval-glavnye-pravila-zimnikh-poezdok-1133170841.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туман и гололедица: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник туман и гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, на южном побережье 0…+2 градуса, днем +3…+8, в горах 0…-3", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5, днем +5...+7 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…+7 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -1 до +2, днем от +3 до +8 градусов.