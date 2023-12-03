https://crimea.ria.ru/20231203/na-smenu-nenastyu-pridet-teplo-nedelnyy-pogody-dlya-kryma-ot-fobos-1133251230.html

На смену ненастью придет тепло: недельный погоды для Крыма от ФОБОС

На смену ненастью придет тепло: недельный погоды для Крыма от ФОБОС - РИА Новости Крым, 03.12.2023

На смену ненастью придет тепло: недельный погоды для Крыма от ФОБОС

На следующей неделе в Крыму температура воздуха будет теплее климатической нормы, существенных осадков не ожидается, ветер сохранится, но уже не будет достигать РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T19:37

2023-12-03T19:37

2023-12-03T19:37

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму температура воздуха будет теплее климатической нормы, существенных осадков не ожидается, ветер сохранится, но уже не будет достигать ураганных значений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник ночью ситуация снова будет определяться холодным фронтом, столбики термометров опустятся до нулевой отметки, местами заморозки до -2 градусов, кратковременные заряды мокрого снега. Днем распогодится, солнечно, без осадков, до +5…10 градусов.В среду в ночь без осадков, 0…+5, днем облачно, температура воздуха от 3 до 8 градусов."В четверг и пятницу прибавится облаков, пойдут дожди, ветер северо-восточных румбов, 5-10 м/с в порывах до 15 м/с. Температурный фон в ночные часы от +2 до +7 градусов, днем до +10. В выходные за счет поступления субтропического воздуха, температура повысится до +9…+14 градусов", - говорит эксперт.В целом декабрьская температура, по прогнозу Тишковца, будет на два градуса выше нормы, с превышением нормального числа осадков на 10-20%. В январе также будет теплее нормы на 2,5 градуса, осадки больше нормативных на 30-40%. Февральские значения обгонят многолетние температурные значения на 3-3,5 градуса.В ночь на 26 ноября на Крым, Кубань и новые регионы России обрушился мощный ураган. В Крыму порывы ветра достигали 40м/с. В результате стихии на территории республики погибли пять и пострадали 12 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуВ Крыму восстановили треть поврежденных ураганом кровель – МЧСИ грянул шторм: обещанная геомагнитная буря обрушилась на Землю

https://crimea.ria.ru/20231203/anomalnye-kholoda-idut-v-rossiyu-1133281381.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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