https://crimea.ria.ru/20240109/ekstrennoe-preduprezhdenie-snezhnaya-burya-s-grozoy-i-morozom-idet-na-kuban-1134062358.html

Экстренное предупреждение: снежная буря с грозой и морозом идет на Кубань

Экстренное предупреждение: снежная буря с грозой и морозом идет на Кубань - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Экстренное предупреждение: снежная буря с грозой и морозом идет на Кубань

Возможное возникновение ЧС на Кубани прогнозируется в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба краевого Министерства гражданской обороны и чрезвычайных... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T19:01

2024-01-09T19:01

2024-01-09T19:01

погода

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краснодарский край

краснодар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Возможное возникновение ЧС на Кубани прогнозируется в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба краевого Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.По информации ведомства, на Черноморском побережье на участке Анапа – Новороссийск – Геленджик до конца суток 9 января, а также ночью и утром 10 января местами ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами 30 м/с в сочетании с низкой температурой воздуха -5...-10 градусов.Кроме того, до конца вторника, а также в течение среды и четверга в Темрюкском районе прогнозируют подъем уровней воды в реках местами с превышением неблагоприятных отметок. Предупреждают и о лавинной опасности в горах Сочи выше 1500 м.Жителям и гостям региона рекомендуют воздержаться от поездок на транспорте, особенно через перевалы в сторону Черноморского побережья.Во вторник погода ухудшилась и в Крыму. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, но зафиксированы локальные отключения электроэнергии в некоторых районах республики. Приостановила работу Керченская паромная переправа.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила паром и катер в СевастополеКороткая передышка и мороз ниже нормы - погода в Крыму на ближайшие сутки

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анапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, кубань, краснодарский край, краснодар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, анапа, новороссийск, геленджик, темрюкский район