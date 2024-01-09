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Экстренное предупреждение: снежная буря с грозой и морозом идет на Кубань - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Экстренное предупреждение: снежная буря с грозой и морозом идет на Кубань
Экстренное предупреждение: снежная буря с грозой и морозом идет на Кубань - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Экстренное предупреждение: снежная буря с грозой и морозом идет на Кубань
Возможное возникновение ЧС на Кубани прогнозируется в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба краевого Министерства гражданской обороны и чрезвычайных... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T19:01
2024-01-09T19:01
погода
кубань
краснодарский край
краснодар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
анапа
новороссийск
геленджик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Возможное возникновение ЧС на Кубани прогнозируется в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба краевого Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.По информации ведомства, на Черноморском побережье на участке Анапа – Новороссийск – Геленджик до конца суток 9 января, а также ночью и утром 10 января местами ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами 30 м/с в сочетании с низкой температурой воздуха -5...-10 градусов.Кроме того, до конца вторника, а также в течение среды и четверга в Темрюкском районе прогнозируют подъем уровней воды в реках местами с превышением неблагоприятных отметок. Предупреждают и о лавинной опасности в горах Сочи выше 1500 м.Жителям и гостям региона рекомендуют воздержаться от поездок на транспорте, особенно через перевалы в сторону Черноморского побережья.Во вторник погода ухудшилась и в Крыму. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, но зафиксированы локальные отключения электроэнергии в некоторых районах республики. Приостановила работу Керченская паромная переправа.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила паром и катер в СевастополеКороткая передышка и мороз ниже нормы - погода в Крыму на ближайшие сутки
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погода, кубань, краснодарский край, краснодар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, анапа, новороссийск, геленджик, темрюкский район
Экстренное предупреждение: снежная буря с грозой и морозом идет на Кубань

На Краснодарский край надвигается снежная буря с грозой, морозы и ветер 30 м/с

19:01 09.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Возможное возникновение ЧС на Кубани прогнозируется в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба краевого Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"В Краснодарском крае действует сразу несколько экстренных предупреждений по погодным условиям. До конца сегодняшних суток пройдут сильные дожди со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром силой 20-25 м/с", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, на Черноморском побережье на участке Анапа – Новороссийск – Геленджик до конца суток 9 января, а также ночью и утром 10 января местами ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами 30 м/с в сочетании с низкой температурой воздуха -5...-10 градусов.
Кроме того, до конца вторника, а также в течение среды и четверга в Темрюкском районе прогнозируют подъем уровней воды в реках местами с превышением неблагоприятных отметок. Предупреждают и о лавинной опасности в горах Сочи выше 1500 м.
"В связи с ухудшением погодных условий высока вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с нарушением работы объектов жизнеобеспечения, обрывом линий электропередач, ухудшением видимости в осадках, увеличением количества ДТП", - уточняют в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.
Жителям и гостям региона рекомендуют воздержаться от поездок на транспорте, особенно через перевалы в сторону Черноморского побережья.
Во вторник погода ухудшилась и в Крыму. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, но зафиксированы локальные отключения электроэнергии в некоторых районах республики. Приостановила работу Керченская паромная переправа.
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ПогодаКубаньКраснодарский крайКраснодарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиАнапаНовороссийскГеленджикТемрюкский район
 
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