Непогода в Крыму: что происходит в регионах
МЧС: объекты жизнеобеспечения в Крыму работают в штатном режиме
© КрымавтодорДорожная техника проводит противогололедную обработку трасс
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за ухудшения погодных условий чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. При этом зафиксированы локальные отключения электроэнергии в некоторых районах республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
"По состоянию на утро вторника, чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым не зарегистрировано. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
При этом зафиксированы локальные отключения от электроэнергии в населенных пунктах городского округа Алушта, Черноморском и Белогорском районах, добавили в ведомстве. Энергетики продолжают проведение аварийно-восстановительных работ.
В целом прогноз метеорологов оправдался частично. Максимальные порывы ветра – до 15 м/с – зарегистрированы на горе Ай-Петри.
В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС Республики Крым совместно с крымским главком МЧС России, ГИБДД и дорожными службами проводят мероприятия, направленные на недопущение чрезвычайных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями.
В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС Республики Крым совместно с крымским главком МЧС России, ГИБДД и дорожными службами проводят мероприятия, направленные на недопущение чрезвычайных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями.
"Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению. Ситуация находится на контроле правительства региона", – добавили в пресс-службе.
По данным МЧС, 9 и 10 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. 10 января температура воздуха понизится ночью до -8...-13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -1...-6 градусов.
В министерстве призвали руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД.
В связи с резким похолоданием и осадками специалисты предприятия "Крымавтодор" израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки дорожного покрытия. Служба находится в полной готовности, мониторинг за состоянием дорог в регионе ведется круглосуточно.
В связи с резким похолоданием и осадками специалисты предприятия "Крымавтодор" израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки дорожного покрытия. Служба находится в полной готовности, мониторинг за состоянием дорог в регионе ведется круглосуточно.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе. Там из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в школах сокращены уроки, отменены восемь автобусных маршрутов. В Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение.
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