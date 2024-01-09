https://crimea.ria.ru/20240109/nepogoda-v-krymu-chto-proiskhodit-v-regionakh-1134053099.html

Непогода в Крыму: что происходит в регионах

Непогода в Крыму: что происходит в регионах - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Непогода в Крыму: что происходит в регионах

В Крыму из-за ухудшения погодных условий чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. При этом зафиксированы локальные отключения электроэнергии в некоторых... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T12:05

2024-01-09T12:05

2024-01-09T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за ухудшения погодных условий чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. При этом зафиксированы локальные отключения электроэнергии в некоторых районах республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.При этом зафиксированы локальные отключения от электроэнергии в населенных пунктах городского округа Алушта, Черноморском и Белогорском районах, добавили в ведомстве. Энергетики продолжают проведение аварийно-восстановительных работ.В целом прогноз метеорологов оправдался частично. Максимальные порывы ветра – до 15 м/с – зарегистрированы на горе Ай-Петри.В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС Республики Крым совместно с крымским главком МЧС России, ГИБДД и дорожными службами проводят мероприятия, направленные на недопущение чрезвычайных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями.По данным МЧС, 9 и 10 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. 10 января температура воздуха понизится ночью до -8...-13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -1...-6 градусов.В министерстве призвали руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД.В связи с резким похолоданием и осадками специалисты предприятия "Крымавтодор" израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки дорожного покрытия. Служба находится в полной готовности, мониторинг за состоянием дорог в регионе ведется круглосуточно.Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе. Там из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в школах сокращены уроки, отменены восемь автобусных маршрутов. В Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентовВ Херсонской области восстановили электроснабжениеНа Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, общество