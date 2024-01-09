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Непогода в Крыму: что происходит в регионах - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Непогода в Крыму: что происходит в регионах
Непогода в Крыму: что происходит в регионах - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Непогода в Крыму: что происходит в регионах
В Крыму из-за ухудшения погодных условий чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. При этом зафиксированы локальные отключения электроэнергии в некоторых... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T12:05
2024-01-09T12:05
ситуация на дорогах крыма
мчс крыма
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за ухудшения погодных условий чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. При этом зафиксированы локальные отключения электроэнергии в некоторых районах республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.При этом зафиксированы локальные отключения от электроэнергии в населенных пунктах городского округа Алушта, Черноморском и Белогорском районах, добавили в ведомстве. Энергетики продолжают проведение аварийно-восстановительных работ.В целом прогноз метеорологов оправдался частично. Максимальные порывы ветра – до 15 м/с – зарегистрированы на горе Ай-Петри.В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС Республики Крым совместно с крымским главком МЧС России, ГИБДД и дорожными службами проводят мероприятия, направленные на недопущение чрезвычайных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями.По данным МЧС, 9 и 10 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. 10 января температура воздуха понизится ночью до -8...-13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -1...-6 градусов.В министерстве призвали руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД.В связи с резким похолоданием и осадками специалисты предприятия "Крымавтодор" израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки дорожного покрытия. Служба находится в полной готовности, мониторинг за состоянием дорог в регионе ведется круглосуточно.Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе. Там из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в школах сокращены уроки, отменены восемь автобусных маршрутов. В Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентовВ Херсонской области восстановили электроснабжениеНа Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мчс крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, общество
Непогода в Крыму: что происходит в регионах

МЧС: объекты жизнеобеспечения в Крыму работают в штатном режиме

12:05 09.01.2024
 
© КрымавтодорДорожная техника проводит противогололедную обработку трасс
Дорожная техника проводит противогололедную обработку трасс
© Крымавтодор
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за ухудшения погодных условий чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. При этом зафиксированы локальные отключения электроэнергии в некоторых районах республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
"По состоянию на утро вторника, чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым не зарегистрировано. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
При этом зафиксированы локальные отключения от электроэнергии в населенных пунктах городского округа Алушта, Черноморском и Белогорском районах, добавили в ведомстве. Энергетики продолжают проведение аварийно-восстановительных работ.
В целом прогноз метеорологов оправдался частично. Максимальные порывы ветра – до 15 м/с – зарегистрированы на горе Ай-Петри.

В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС Республики Крым совместно с крымским главком МЧС России, ГИБДД и дорожными службами проводят мероприятия, направленные на недопущение чрезвычайных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями.
"Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению. Ситуация находится на контроле правительства региона", – добавили в пресс-службе.
По данным МЧС, 9 и 10 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. 10 января температура воздуха понизится ночью до -8...-13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -1...-6 градусов.
В министерстве призвали руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД.

В связи с резким похолоданием и осадками специалисты предприятия "Крымавтодор" израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки дорожного покрытия. Служба находится в полной готовности, мониторинг за состоянием дорог в регионе ведется круглосуточно.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе. Там из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в школах сокращены уроки, отменены восемь автобусных маршрутов. В Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение.
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