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Короткая передышка и мороз ниже нормы - погода в Крыму на ближайшие сутки - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Короткая передышка и мороз ниже нормы - погода в Крыму на ближайшие сутки
Короткая передышка и мороз ниже нормы - погода в Крыму на ближайшие сутки - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Короткая передышка и мороз ниже нормы - погода в Крыму на ближайшие сутки
К вечеру вторника, 9 января, стихия отступит от Крыма и погода улучшится, но ненадолго: уже завтра температура в Крыму опустится ниже нормы для середины зимы... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T14:18
2024-01-09T14:18
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. К вечеру вторника, 9 января, стихия отступит от Крыма и погода улучшится, но ненадолго: уже завтра температура в Крыму опустится ниже нормы для середины зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам эксперта, сейчас погоду в Крыму определяет холодный атмосферный фронт, связанный с черноморской депрессией.Однако во второй половине дня 9 января ненастная непогода неожиданно отступит от Крыма."После полудня погода возьмет курс на постепенное улучшение: скажется влияние гребня антициклона. Максимум до 15 часов еще осадки могут быть в твердой фазе, а далее прекратятся, и к вечеру облака поредеют", – сказал Тишковец.Однако такая передышка будет недолгой, добавил он: уже в ночь крымчане "попадут в серьезный минус".Такой температурный режим, по словам Тишковца, как минимум на 5-6 градусов холоднее, чем должно быть в середине зимы в Крыму. Но компенсацией отсутствия тепла станет в основном солнечная погода без осадков, добавил он."Завтра днем солнце светит, но не греет: в Симферополе 0… -2, по Крыму -3… +2, и по побережью с трудом до +1…+6 градусов. Ветер при этом северного и северо-западного румбов 2-7 м/с, атмосферное давление продолжит расти до 743 мм рт. ст", - подытожил специалист.Непогода утром 9 января остановила паром и катер в Севастополе. В Черноморском районе Крыма в связи с отсутствием электроснабжения сокращены уроки в школах и закрыты детсады. Также в районе отменены некоторые автобусные маршруты из-за непогоды. В МЧС подтвердили локальные отключения электроэнергии также в Алуште и Белогорском районе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, крым
Короткая передышка и мороз ниже нормы - погода в Крыму на ближайшие сутки

В ночь на среду в Крыму ударят морозы ниже климатической нормы

14:18 09.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПогода
Погода - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. К вечеру вторника, 9 января, стихия отступит от Крыма и погода улучшится, но ненадолго: уже завтра температура в Крыму опустится ниже нормы для середины зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам эксперта, сейчас погоду в Крыму определяет холодный атмосферный фронт, связанный с черноморской депрессией.
"Вдоль фронтального хвоста протянулся шлейф разрозненных массивов снеговых облаков. На побережье местами осадки идут в смешанной фазе. Соответственно, усилились ветры северных румбов, которые в порывах будут достигать 15-20 м/с, а это является штормовым ветром, отсюда и штормовое предупреждение, о котором оповестили жителей Крымского полуострова", – отметил эксперт.
Однако во второй половине дня 9 января ненастная непогода неожиданно отступит от Крыма.
"После полудня погода возьмет курс на постепенное улучшение: скажется влияние гребня антициклона. Максимум до 15 часов еще осадки могут быть в твердой фазе, а далее прекратятся, и к вечеру облака поредеют", – сказал Тишковец.
Однако такая передышка будет недолгой, добавил он: уже в ночь крымчане "попадут в серьезный минус".
"Причем температурный режим будет существенно холоднее, чем должно быть в это время года. Сегодня в Симферополе от -2 до - 4 градусов, по Крыму от -1 до -6, на побережье от 0 до +5 градусов. Ветер северо-восточный 5 -10 м/с, в порывах до 15-20 м/с. Ночью воздух в городе остынет до -6…-8 градусов, по Крыму до -5… -10. На побережье, понятно, будет сглаживающий эффект моря, здесь -4… +1", – поделился прогнозом эксперт.
Такой температурный режим, по словам Тишковца, как минимум на 5-6 градусов холоднее, чем должно быть в середине зимы в Крыму. Но компенсацией отсутствия тепла станет в основном солнечная погода без осадков, добавил он.
"Завтра днем солнце светит, но не греет: в Симферополе 0… -2, по Крыму -3… +2, и по побережью с трудом до +1…+6 градусов. Ветер при этом северного и северо-западного румбов 2-7 м/с, атмосферное давление продолжит расти до 743 мм рт. ст", - подытожил специалист.
Непогода утром 9 января остановила паром и катер в Севастополе.
В Черноморском районе Крыма в связи с отсутствием электроснабжения сокращены уроки в школах и закрыты детсады. Также в районе отменены некоторые автобусные маршруты из-за непогоды. В МЧС подтвердили локальные отключения электроэнергии также в Алуште и Белогорском районе.
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