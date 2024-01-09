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Работа Керченской паромной переправы приостановлена - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Работа Керченской паромной переправы приостановлена - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщил глава минтранса РК Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T12:32
2024-01-09T12:35
крым
керченская паромная переправа
керченский пролив
минтранс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщил глава минтранса РК Николай Лукашенко.Утром во вторник пресс-служба Росморречфлота сообщала, что переправа будет работать по фактической погоде. При этом уточнялось, что в проливе действует штормовое предупреждение.Согласно прогнозу Росгидромета, 9 января в Керченском проливе ветер северный, северо-восточный 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с. Осадки, налипание мокрого снега, гололед, снег, метель. Видимость 2-4 км, временами в явлениях 0,5 – 1 км.В Росморречфлоте добавили, что высота волн может достигать 70 – 120 см. Также на исключили медленного обледенения судов. Температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, температура воды в море +6…7 градусов.Во вторник утром из-за непогоды было приостановлено пассажирское сообщение в Севастополе. Паром и пассажирский катер на линии Артбухта - Северная не осуществляют движение.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка у Крымского моста утром во вторник: актуальные данныеДождь со снегом и гололедица: погода в Крыму во вторникЗакрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогода
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Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды

12:32 09.01.2024 (обновлено: 12:35 09.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщил глава минтранса РК Николай Лукашенко.
"По данным на 12:10 работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями", - написал в Telegram-канале Лукашенко.
Утром во вторник пресс-служба Росморречфлота сообщала, что переправа будет работать по фактической погоде. При этом уточнялось, что в проливе действует штормовое предупреждение.
Согласно прогнозу Росгидромета, 9 января в Керченском проливе ветер северный, северо-восточный 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с. Осадки, налипание мокрого снега, гололед, снег, метель. Видимость 2-4 км, временами в явлениях 0,5 – 1 км.
В Росморречфлоте добавили, что высота волн может достигать 70 – 120 см. Также на исключили медленного обледенения судов. Температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, температура воды в море +6…7 градусов.
Во вторник утром из-за непогоды было приостановлено пассажирское сообщение в Севастополе. Паром и пассажирский катер на линии Артбухта - Северная не осуществляют движение.
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