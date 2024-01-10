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Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах
Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах
Экстренные и коммунальные службы в ряде регионов Крыма переведены в круглосуточный режим работы в связи с сильными морозами и вероятными снегопадами, заготовлен РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T09:24
2024-01-10T09:46
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
александр овдиенко
василий телиженко
эдем абдукадыров
общество
городская среда
жкх крыма и севастополя
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Экстренные и коммунальные службы в ряде регионов Крыма переведены в круглосуточный режим работы в связи с сильными морозами и вероятными снегопадами, заготовлен необходимый запас противогололедных материалов и топлива для дизель-генераторов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали руководители администраций нескольких крымских городов.Обстановка в АрмянскеПо словам главы администрации Армянска Василия Телиженко, ситуация в городском округе на данный момент контролируемая, в нескольких селах из-за сильного ветра произошли аварии на электросетях, но бригады "Крымэнерго" оперативно восстановили энергоснабжение.По словам Телиженко, коммунальщики обрабатывают дороги, тротуары и пешеходные дорожки противогололедной смесью.Ситуация в КрасноперекопскеВ Красноперекопске минувшей ночью осадков не было, с последствиями снегопада и резкого понижения температуры в ночь на вторник коммунальщики уже справились, рассказал первый замглавы администрации Красноперекопска Эдем Абдукадыров."На данный момент службы водо-, газо-, электро- и теплоснабжения работают в штатном режиме. Аварийные и экстренные службы функционируют в режиме повышенной готовности, дороги обрабатываются песчаной смесью, в первую очередь это автобусные маршруты, подходные и подъездные пути к социальным объектам, школам и детсадам", - уточнил он.По словам Абдукадырова, в городе заготовлен запас противогололедных материалов и топлива для дизель-генераторов на случай перебоев с электроснабжением.Работа коммунальщиков в СакахВ городе Саки ситуация на данный момент также стабильная, сообщил мэр Александр Овдиенко.Что происходит в Черноморском районеПо информации заместителя главы администрации Черноморского района Юлии Бесфамильной, ночью сотрудники Черноморского участка ГУП РК "Крымавтодор" обработали участки автодороги Черноморское -Далекое - Кировское, дороги в направлении сел Калиновка, Окуневка, Знаменское, Марьино, Красносельское. В Черноморском песчаной смесью посыпаны проезжие части в микрорайонах Южная и Рыбзик. МЧС Крыма ранее объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились до минусовых температур, прошли дожди, перешедшие в мокрый снег, а также усилился ветер до 25 м/с.Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе, где из-за погодных условий произошли аварии на электросетях, что повлекло за собой нарушение тепло- и водоснабжения. Власти были вынуждены временно закрыть несколько детских садов, сократить уроки в школах, отменить ряд автобусных маршрутов.К вечеру вторника подачу воды и электроэнергии в Черноморском районе восстановили.Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, самым ненастным днем в Крыму на этой неделе станет пятница, 12 января, когда ожидаются мороз, гололедица и метель с ухудшением видимости до километра и меньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогодаКогда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
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4.7
96
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штормовое предупреждение, крым, новости крыма, александр овдиенко, василий телиженко, эдем абдукадыров, общество, городская среда, жкх крыма и севастополя, погода в крыму
Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах

В Крыму коммунальные и экстренные службы переведены на круглосуточный режим работы

09:24 10.01.2024 (обновлено: 09:46 10.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Экстренные и коммунальные службы в ряде регионов Крыма переведены в круглосуточный режим работы в связи с сильными морозами и вероятными снегопадами, заготовлен необходимый запас противогололедных материалов и топлива для дизель-генераторов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали руководители администраций нескольких крымских городов.

Обстановка в Армянске

По словам главы администрации Армянска Василия Телиженко, ситуация в городском округе на данный момент контролируемая, в нескольких селах из-за сильного ветра произошли аварии на электросетях, но бригады "Крымэнерго" оперативно восстановили энергоснабжение.
"Наши ресурсники переведены на круглосуточный режим работы. Из-за сильного ветра были обрывы проводов в селах Суворово, Перекоп и Волошино. Всю ночь работали шесть аварийных бригад "Крымэнерго", все аварийные ситуации устранялись в течение нескольких часов", - рассказал градоначальник.
По словам Телиженко, коммунальщики обрабатывают дороги, тротуары и пешеходные дорожки противогололедной смесью.

Ситуация в Красноперекопске

В Красноперекопске минувшей ночью осадков не было, с последствиями снегопада и резкого понижения температуры в ночь на вторник коммунальщики уже справились, рассказал первый замглавы администрации Красноперекопска Эдем Абдукадыров.
"На данный момент службы водо-, газо-, электро- и теплоснабжения работают в штатном режиме. Аварийные и экстренные службы функционируют в режиме повышенной готовности, дороги обрабатываются песчаной смесью, в первую очередь это автобусные маршруты, подходные и подъездные пути к социальным объектам, школам и детсадам", - уточнил он.
По словам Абдукадырова, в городе заготовлен запас противогололедных материалов и топлива для дизель-генераторов на случай перебоев с электроснабжением.

Работа коммунальщиков в Саках

В городе Саки ситуация на данный момент также стабильная, сообщил мэр Александр Овдиенко.
"Ночь прошла без происшествий, на улице комфортная погода, осадков не наблюдается. Все дороги обработаны и посыпаны, обстановка на дорогах контролируемая и безопасная. С отоплением тоже все нормально, температурный режим в детских садах и школах соблюдается, все дома отапливаются, нареканий от жителей не поступает", - сказал градоначальник.

Что происходит в Черноморском районе

По информации заместителя главы администрации Черноморского района Юлии Бесфамильной, ночью сотрудники Черноморского участка ГУП РК "Крымавтодор" обработали участки автодороги Черноморское -Далекое - Кировское, дороги в направлении сел Калиновка, Окуневка, Знаменское, Марьино, Красносельское. В Черноморском песчаной смесью посыпаны проезжие части в микрорайонах Южная и Рыбзик.
"Бригады дорожной службы на протяжении всей ночи патрулировали дороги с целью выявления опасных участков. В расчистке были задействованы четыре единицы техники, семь сотрудников, израсходовано 274 тонны противогололедных материалов, обработано 338 км дорог", - написала она в своем Telegram-канале.
МЧС Крыма ранее объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились до минусовых температур, прошли дожди, перешедшие в мокрый снег, а также усилился ветер до 25 м/с.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе, где из-за погодных условий произошли аварии на электросетях, что повлекло за собой нарушение тепло- и водоснабжения. Власти были вынуждены временно закрыть несколько детских садов, сократить уроки в школах, отменить ряд автобусных маршрутов.
К вечеру вторника подачу воды и электроэнергии в Черноморском районе восстановили.
Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, самым ненастным днем в Крыму на этой неделе станет пятница, 12 января, когда ожидаются мороз, гололедица и метель с ухудшением видимости до километра и меньше.
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