https://crimea.ria.ru/20240110/morozy-i-sneg-v-krymu-situatsiya-s-otopleniem-i-dorogami-v-regionakh-1134075538.html

Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах

Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах

Экстренные и коммунальные службы в ряде регионов Крыма переведены в круглосуточный режим работы в связи с сильными морозами и вероятными снегопадами, заготовлен РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T09:24

2024-01-10T09:24

2024-01-10T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Экстренные и коммунальные службы в ряде регионов Крыма переведены в круглосуточный режим работы в связи с сильными морозами и вероятными снегопадами, заготовлен необходимый запас противогололедных материалов и топлива для дизель-генераторов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали руководители администраций нескольких крымских городов.Обстановка в АрмянскеПо словам главы администрации Армянска Василия Телиженко, ситуация в городском округе на данный момент контролируемая, в нескольких селах из-за сильного ветра произошли аварии на электросетях, но бригады "Крымэнерго" оперативно восстановили энергоснабжение.По словам Телиженко, коммунальщики обрабатывают дороги, тротуары и пешеходные дорожки противогололедной смесью.Ситуация в КрасноперекопскеВ Красноперекопске минувшей ночью осадков не было, с последствиями снегопада и резкого понижения температуры в ночь на вторник коммунальщики уже справились, рассказал первый замглавы администрации Красноперекопска Эдем Абдукадыров."На данный момент службы водо-, газо-, электро- и теплоснабжения работают в штатном режиме. Аварийные и экстренные службы функционируют в режиме повышенной готовности, дороги обрабатываются песчаной смесью, в первую очередь это автобусные маршруты, подходные и подъездные пути к социальным объектам, школам и детсадам", - уточнил он.По словам Абдукадырова, в городе заготовлен запас противогололедных материалов и топлива для дизель-генераторов на случай перебоев с электроснабжением.Работа коммунальщиков в СакахВ городе Саки ситуация на данный момент также стабильная, сообщил мэр Александр Овдиенко.Что происходит в Черноморском районеПо информации заместителя главы администрации Черноморского района Юлии Бесфамильной, ночью сотрудники Черноморского участка ГУП РК "Крымавтодор" обработали участки автодороги Черноморское -Далекое - Кировское, дороги в направлении сел Калиновка, Окуневка, Знаменское, Марьино, Красносельское. В Черноморском песчаной смесью посыпаны проезжие части в микрорайонах Южная и Рыбзик. МЧС Крыма ранее объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились до минусовых температур, прошли дожди, перешедшие в мокрый снег, а также усилился ветер до 25 м/с.Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе, где из-за погодных условий произошли аварии на электросетях, что повлекло за собой нарушение тепло- и водоснабжения. Власти были вынуждены временно закрыть несколько детских садов, сократить уроки в школах, отменить ряд автобусных маршрутов.К вечеру вторника подачу воды и электроэнергии в Черноморском районе восстановили.Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, самым ненастным днем в Крыму на этой неделе станет пятница, 12 января, когда ожидаются мороз, гололедица и метель с ухудшением видимости до километра и меньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрыты сады, отменены рейсы: на Черноморский район обрушилась непогодаКогда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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