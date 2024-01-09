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Свет и вода вернулись в дома жителей Черноморского района - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Свет и вода вернулись в дома жителей Черноморского района
Свет и вода вернулись в дома жителей Черноморского района - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Свет и вода вернулись в дома жителей Черноморского района
Подача воды и электроэнергии восстановлена в Черноморском районе Крыма после отключения из-за непогоды. Об этом сообщила заместитель главы районной... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T19:21
2024-01-09T19:24
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юлия бесфамильная
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Подача воды и электроэнергии восстановлена в Черноморском районе Крыма после отключения из-за непогоды. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная.По ее словам, сейчас бригады Черноморского РЭС продолжают работу по точечным заявкам от жителей частного сектора. Об отсутствии электричества власти района просят сообщать в Единую диспетчерскую службу по номерам +79789011201 и 8 36558-97-650, а также в контакт-центры "Крымэнерго" - 8 800 506-00-12 (с мобильного) и 0 800 506-00-12 (со стационарного).Кроме того, по данным Бесфамильной, в районе полностью восстановлено водоснабжение. По ее словам, несмотря на неблагоприятные погодные условия, аварийно-восстановительные бригады весь день продолжали работы, чтобы вернуть воду в дома местных жителей.Ранее из-за ухудшения погодных условий в поселке Черноморское в Крыму пропало электроснабжение, в этой связи были закрыты детские сады, в Черноморском районе отменены восемь автобусных маршрутов. Прокуратура Крыма начала проверку после отключения света в районе из-за непогоды. Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила паром и катер в СевастополеКороткая передышка и мороз ниже нормы - погода в Крыму на ближайшие суткиКогда восстановят электроснабжение на западе Крыма
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РИА Новости Крым
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Свет и вода вернулись в дома жителей Черноморского района

В Черноморском районе восстановили подачу воды и электричества - власти

19:21 09.01.2024 (обновлено: 19:24 09.01.2024)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Подача воды и электроэнергии восстановлена в Черноморском районе Крыма после отключения из-за непогоды. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная.
"В Черноморском районе завершены ремонтно-восстановительные работы на линиях электропередач, которые были повреждены в результате обледенения. Энергоснабжение по сетям 110-35-10 кВ восстановлено", - написала Бесфамильная в своем Telegram-канале.
По ее словам, сейчас бригады Черноморского РЭС продолжают работу по точечным заявкам от жителей частного сектора.
Об отсутствии электричества власти района просят сообщать в Единую диспетчерскую службу по номерам +79789011201 и 8 36558-97-650, а также в контакт-центры "Крымэнерго" - 8 800 506-00-12 (с мобильного) и 0 800 506-00-12 (со стационарного).
Кроме того, по данным Бесфамильной, в районе полностью восстановлено водоснабжение. По ее словам, несмотря на неблагоприятные погодные условия, аварийно-восстановительные бригады весь день продолжали работы, чтобы вернуть воду в дома местных жителей.
Ранее из-за ухудшения погодных условий в поселке Черноморское в Крыму пропало электроснабжение, в этой связи были закрыты детские сады, в Черноморском районе отменены восемь автобусных маршрутов.
Прокуратура Крыма начала проверку после отключения света в районе из-за непогоды.
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Черноморский районКрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуОтключение воды в КрымуЖКХ Крыма и СевастополяЮлия Бесфамильная
 
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