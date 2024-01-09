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Свет и вода вернулись в дома жителей Черноморского района

Свет и вода вернулись в дома жителей Черноморского района - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Свет и вода вернулись в дома жителей Черноморского района

Подача воды и электроэнергии восстановлена в Черноморском районе Крыма после отключения из-за непогоды. Об этом сообщила заместитель главы районной... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T19:21

2024-01-09T19:21

2024-01-09T19:24

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юлия бесфамильная

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Подача воды и электроэнергии восстановлена в Черноморском районе Крыма после отключения из-за непогоды. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная.По ее словам, сейчас бригады Черноморского РЭС продолжают работу по точечным заявкам от жителей частного сектора. Об отсутствии электричества власти района просят сообщать в Единую диспетчерскую службу по номерам +79789011201 и 8 36558-97-650, а также в контакт-центры "Крымэнерго" - 8 800 506-00-12 (с мобильного) и 0 800 506-00-12 (со стационарного).Кроме того, по данным Бесфамильной, в районе полностью восстановлено водоснабжение. По ее словам, несмотря на неблагоприятные погодные условия, аварийно-восстановительные бригады весь день продолжали работы, чтобы вернуть воду в дома местных жителей.Ранее из-за ухудшения погодных условий в поселке Черноморское в Крыму пропало электроснабжение, в этой связи были закрыты детские сады, в Черноморском районе отменены восемь автобусных маршрутов. Прокуратура Крыма начала проверку после отключения света в районе из-за непогоды. Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила паром и катер в СевастополеКороткая передышка и мороз ниже нормы - погода в Крыму на ближайшие суткиКогда восстановят электроснабжение на западе Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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